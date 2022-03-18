Ngọc Trinh 'gây sốc' khi thông báo kế hoạch sinh con, hé lộ lý do gấp gáp muốn làm mẹ

Hậu trường 18/03/2022 15:35

Thông qua những chia sẻ gần đây, Ngọc Trinh rất mong muốn được thực hiện thiên chức làm mẹ.

Mới đây, trong chương trình "Cô Trinh Trà Vinh" tập đầu tiên, Ngọc Trinh đã khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng khi tiết lộ kế hoạch sinh con. Cụ thể, khi nói chuyện về chủ đề sinh nở của phụ nữ, cô bộc bạch bản thân muốn mang thai trong một vài năm tới. Lý do bản thân gấp gáp như vậy vì cô nghe nói phụ nữ sau độ tuổi 35, 38 thì sinh con sẽ không được tốt, mà hiện tại cô nàng đã bước sang tuổi 33.

Trước thắc mắc của Ngọc Trinh, khách mời Madam Hương Hoàng liền giải thích: "Khi mình càng đẻ sớm, cơ thể của mình cũng như mọi cái chất nó sẽ tốt hơn như là gene cho con thông minh hơn, bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ nên đẻ trước 40 tuổi". 

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Ngọc Trinh gấp gáp thông báo kế hoạch sinh con - Ảnh: Chụp màn hình

Đây không phải lần đầu Ngọc Trinh thể hiện khao khát mãnh liệt đối với việc làm mẹ. Từ năm 2020, khi mới 31 tuổi, cô đã rất sốt sắng chuyện có con. 

"Nữ trinh nội y" tâm sự: "Đến tuổi này thì chị cũng rất muốn có em bé rồi. Chia sẻ với mọi người luôn là chị đang có 11 đứa cháu, mà nhìn 11 đứa cháu đó chị cũng muốn có một bé trai và một bé gái, sinh đôi càng tốt, rất muốn luôn nhưng cũng phải tìm một anh nào đó phù hợp để cho ra cặp đôi đó. Thật sự chị cũng đang rất muốn có, càng sớm càng tốt, thật sự đó. Một người đẹp như chị mà không sinh ra đứa con gái để lại giống thì cũng hơi uổng ha".

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Ngọc Trinh hiện vẫn là gái độc thân đắt giá của làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Qua những chia sẻ chân thành của Ngọc Trinh khiến các khán giả đều cảm nhận rằng, cô nàng thật sự đang rất khao khát được thực hiện thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ trong một tương lai gần. Hiện tại, Ngọc Trinh vẫn là "gái độc thân" đắt giá của làng giải trí Việt. Dù rất muốn lập gia đình, xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình nhưng Ngọc Trinh vẫn đang đi tìm "ý trung nhân" phù hợp. 

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Từ khóa:   Ngọc Trinh sao Việt Ngọc Trinh làm mẹ

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