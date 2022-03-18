Người tố cáo diễn viên Hứa Vĩ Văn 'quỵt tiền' đã lên tiếng xin lỗi, tiết lộ lý do dẫn đến sự việc không đáng có này

Hậu trường 18/03/2022 10:43

Người đàn ông tố cáo Hứa Vĩ Văn "quỵt tiền" làm mộ ông bà cố trên mạng xã hội đã chính thức lên tiếng xin lỗi nam diễn viên.

Vào ngày 17/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video với nội dung ám chỉ nam diễn viên Hứa Vĩ Văn không trả tiền công làm mộ cho ông bà cố anh từ 3 năm trước, gây xôn xao dư luận. Cụ thể, một người đàn ông tự nhận được một nam diễn viên thuê làm vệ sinh, tu sửa mộ phần của ông bà. Người này tố nam diễn viên chỉ ứng trước 400.000 đồng và nợ số tiền công 10.000.000 đồng suốt 3 năm. Dù không chỉ đích danh, những thông tin đưa ra đều khiến cư dân mạng đồng loạt gọi tên Hứa Vĩ Văn. 

Ngay sau đó, nam diễn viên đã quay video làm rõ sự việc. Anh khẳng định không có chuyện mình quỵt tiền công làm mộ của người đàn ông trong video. Đồng thời, Hứa Vĩ Văn cũng đang cân nhắc nhờ luật sự can thiệp, lấy lại danh dự. Tuy nhiên, người vệ sinh mộ đã chủ động nhận lỗi. 

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Hứa Vĩ Văn khẳng định thông tin 'quỵt tiền' là sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh và gia đình - Ảnh: Chụp màn hình

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, vào tối cùng ngày, ông Dũng - người đàn ông trong clip tố cáo Hứa Vĩ Văn quỵt tiền công sửa mộ đã chính thức thừa nhận đã nhầm lẫn và trách sai nam diễn viên.

Ông cho biết: "Tôi đã có hiểu lầm anh Hứa Vĩ Văn. Người em trai của anh ấy đặt mình làm lúc cái mộ xập xệ và tôi có đắp cỏ theo yêu cầu. Tôi đã nhầm lẫn anh Hứa Vĩ Văn là em trai anh ấy vì hai anh em giống nhau quá. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới anh Hứa Vĩ Văn. Lúc anh lên thăm mộ, anh niềm nở và còn lì xì cho tôi rồi tôi mới hỏi lại về chuyện tiền công đó".

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Ông Dũng trong đoạn clip xin lỗi Hứa Vĩ Văn - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, người đàn ông cũng khẳng định Hứa Vĩ Văn là một người tốt. Ông gửi lời xin lỗi tới nam diễn viên: "Nói chung anh ấy là người tốt nhưng ở đây có sự nhầm lẫn thôi. Nếu em trai của anh có truyền đạt lại thì mình nghĩ anh Văn sẽ gửi lại cho mình thôi. Ảnh là người đàng hoàng mà. Nhưng có lẽ vì không may qua đời đột ngột nên đã không kịp. Tôi cũng đã nhờ Thầy Giáo Đồng làm video để tôi xin lỗi anh Hứa Vĩ Văn và mong anh bỏ qua".

Ngoài ông Dũng, chủ nhân kênh YouTube Thầy Giáo Đồng cũng gửi lời xin lỗi Hứa Vĩ Văn và đã gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai lệch, chưa có sự kiểm chứng từ các bên gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, uy tín của nam diễn viên. 

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