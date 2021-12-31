Ngọc Trinh lại “thanh lý giá rẻ” đồ hiệu cuối năm: Liệu còn dính phốt đồ fake như xưa?

Với màn thanh lý đồ gây sốt khắp MXH vào tháng 3 vừa qua bởi hàng loạt món đồ xa xỉ lên đến chục tỷ đồng, Ngọc Trinh mới đây tiếp tục “đến hẹn lại lên” với màn thanh lý đồ hiệu của mình.
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Mới đây, Ngọc Trinh vừa tiếp tục đăng đàn “thanh lý giá rẻ” loạt hàng hiệu cuối năm. Như thường lệ, bài đăng thanh lý của Ngọc Trinh thu hút đông đảo sự chú ý của dân tình. Những mặt hàng thanh lý của Ngọc Trinh lần này bao gồm quần áo, phụ kiện, nước hoa, kim cương, vàng trang sức…
Người mua đồ “thanh lý giá rẻ” thì ít mà người hóng chuyện vào xem giá trị những món hàng hiệu mà Ngọc Trinh dùng xa xỉ đến cỡ nào thì nhiều. Tuy nhiên, để tránh vướng phải phốt bán hàng fake như lần trước, Ngọc Trinh lần này đã rút kinh nghiệm khi không quên thêm 1 câu để tăng độ đảm bảo: "Hàng công ty, có hóa đơn thu mua lại nhé".
So với màn thanh lý gây sốt hồi tháng 3 năm nay thì có vẻ đợt này những món đồ của Ngọc Trinh thanh lý có giá rẻ hơn hẳn. Gây choáng nhất trong lần thanh lý người đẹp Trà Vinh đợt đó phải kể đến chiếc nhẫn kim cương 13 ly, giá 14 tỷ đồng nhưng Ngọc Trinh “gả” lại với mức giá chỉ 7,9 tỷ đồng.
Tuy nhiên, còn nhớ trong lần thanh lý đó, Ngọc Trinh vướng lùm xùm bán hàng fake, lấy ảnh của người khác, hàng không rõ nguồn gốc. So với lần thanh lý trước thì đợt sale lần này của Ngọc Trinh có phần nhẹ nhàng hơn, không còn ngập tràn túi Hermes hay kim cương giá khủng nữa.