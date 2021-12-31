Ngọc Trinh lại “thanh lý giá rẻ” đồ hiệu cuối năm: Liệu còn dính phốt đồ fake như xưa?

Mới đây, Ngọc Trinh vừa tiếp tục đăng đàn “thanh lý giá rẻ” loạt hàng hiệu cuối năm. Như thường lệ, bài đăng thanh lý của Ngọc Trinh thu hút đông đảo sự chú ý của dân tình. Những mặt hàng thanh lý của Ngọc Trinh lần này bao gồm quần áo, phụ kiện, nước hoa, kim cương, vàng trang sức…

Người mua đồ “thanh lý giá rẻ” thì ít mà người hóng chuyện vào xem giá trị những món hàng hiệu mà Ngọc Trinh dùng xa xỉ đến cỡ nào thì nhiều. Tuy nhiên, để tránh vướng phải phốt bán hàng fake như lần trước, Ngọc Trinh lần này đã rút kinh nghiệm khi không quên thêm 1 câu để tăng độ đảm bảo: "Hàng công ty, có hóa đơn thu mua lại nhé".