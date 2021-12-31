Phạm Hương tung bộ ảnh bikini “căng đét” trong ngày cuối năm ở Mỹ

Hậu trường 31/12/2021 15:38

Vóc dáng với đường cong cực phẩm của “hot mom” Phạm Hương trong bộ bikini 2 mảnh giữa tuyết trời mùa đông nước Mỹ trong ngày tiễn năm cũ khiến dân tình “xỉu up xỉu down” vì quá ư nóng bỏng.

Trong ngày cuối cùng của năm 2021, bộ ảnh hot nhất có lẽ thuộc về Phạm Hương khi người đẹp gốc Hải Phòng tung bộ ảnh bikini siêu sexy trên Instagram cá nhân khiến dân tình “mắt tròn mắt dẹt”. Mỗi lần tung ảnh khoe body quyến rũ, dân tình lại được phen rần rần trước đường cong cực phẩm của Phạm Hương. Trong bộ ảnh, nàng hậu tự tin khoe vóc dáng nóng bỏng, chuẩn chỉnh không chút mỡ thừa trong bộ bikini 2 mảnh xẻ cao.

Phạm Hương tung bộ ảnh bikini “căng đét” trong ngày cuối năm ở Mỹ - Ảnh 1

 Phạm Hương khiến dân tình sốt xình xịch trong ngày cuối năm với body quá ư mlem

Dù đã là mẹ bỉm 2 con, người đẹp vẫn sở hữu vòng eo thon gọn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Nụ cười mỉm tươi tắn, rạng rỡ của chân dài Hải Phòng "đốn tim" cõi mạng. Đáng chú ý, đôi chân dài miên man thẳng tắp của Phạm Hương đã chiếm trọn spotlight. Người hâm mộ xuýt xoa ngợi ca hết lời trước đường cong cực phẩm, "đỉnh chóp" của người đẹp này.

Phạm Hương tung bộ ảnh bikini “căng đét” trong ngày cuối năm ở Mỹ - Ảnh 2

 Bức ảnh nóng bỏng của Phạm Hương giữa tuyết trời mùa đông nước Mỹ

Nhờ chăm chỉ tập thể dục, có thể thấy người đẹp vẫn giữ được vòng hai săn chắc, không rạn nứt, chảy sệ dù mới sinh con thứ 2 cách đây ít tháng. Vậy nên, người đẹp gốc Hải Phòng tự tin diện những bộ đồ khoe trọn body mlem của mình cũng là điều dễ hiểu. Quyết định “chơi lớn” nhân ngày cuối năm của nàng Hậu khiến dân tình không khỏi trầm trồ: "Gái 2 con trông mòn con mắt", "Sinh 2 con vẫn đẹp quá chị ui", "Thật sự quá đẹp", "Người biết chăm sóc bản thân là đẹp nhất"...

Phạm Hương tung bộ ảnh bikini “căng đét” trong ngày cuối năm ở Mỹ - Ảnh 3

 Dù đã là mẹ bỉm 2 con nhưng Phạm Hương vẫn sở hữu body bốc lửa, căng đét

Hội đủ yếu tố của 1 "beauty queen" vì vậy Phạm Hương từng là nàng hậu khuynh đảo mọi sự kiện, sàn diễn tại Việt Nam. Đặc biệt, bà mẹ 2 con từng đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế Miss Univesre và gây bão truyền thông suốt thời gian dài. Sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao, Phạm Hương đã tạm gác lại tất cả để sang Mỹ sinh sống.

Phạm Hương tung bộ ảnh bikini “căng đét” trong ngày cuối năm ở Mỹ - Ảnh 4

 Nàng hậu thường xuyên tập luyện để giữ vóc dáng bốc lửa ở độ tuổi 32

Ngoài bận rộn chăm sóc 2 con nhỏ, Phạm Hương vẫn dành thời gian tập luyện thể thao và chăm sóc bản thân. Nhờ vậy, cô giữ được sắc vóc trẻ đẹp ở tuổi 32. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh sang chảnh trong căn biệt thự triệu đô.

Phạm Hương tung bộ ảnh bikini “căng đét” trong ngày cuối năm ở Mỹ - Ảnh 5
Phạm Hương tung bộ ảnh bikini “căng đét” trong ngày cuối năm ở Mỹ - Ảnh 6
Phạm Hương tung bộ ảnh bikini “căng đét” trong ngày cuối năm ở Mỹ - Ảnh 7
Phạm Hương tung bộ ảnh bikini “căng đét” trong ngày cuối năm ở Mỹ - Ảnh 8

 Cuộc sống sang chảnh của Phạm Hương trong căn biệt thự triệu đô cùng đại gia

Kết hôn với chồng giàu có, Phạm Hương thường xuyên được tặng nhẫn kim cương, đồ hiệu xa xỉ và tận hưởng cuộc sống sung túc ở Mỹ. Chia sẻ về cuộc sống riêng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cho hay, cô chưa có ý định quay lại showbiz Việt để dành trọn thời gian chăm sóc hai con trai.

Phạm Hương tung bộ ảnh bikini “căng đét” trong ngày cuối năm ở Mỹ - Ảnh 9

 Nàng hậu cũng bày tỏ mong muốn quay về thăm Việt Nam 

Đáng chú ý, sau 3 năm làm vợ nhà tài phiệt, người đẹp Hải Phòng cũng lên tiếng nói về dự định trở về Việt Nam làm việc. Theo đó, Phạm Hương cho biết cô đang rất nhớ Việt Nam và mong hết dịch bệnh để có thể đưa các con về thăm quê hương. Tuy nhiên, bà mẹ 2 con không nhắc về kế hoạch trở lại showbiz.

Mẹ Phạm Hương trẻ đẹp không kém con gái Hoa hậu

Mẹ Phạm Hương trẻ đẹp không kém con gái Hoa hậu

Đón tuổi mới bên trời Mỹ cùng con và các cháu ngoại, mẹ hoa hậu Phạm Hương được khen trẻ đẹp, không lép vế so với con gái.

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