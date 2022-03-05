Ngọc Trinh đáp trả sâu cay khi bị chê 'não ngắn'

Hậu trường 05/03/2022 15:19

Khi được hỏi cảm thấy thế nào nếu có người chê "não ngắn", Ngọc Trinh đã có câu trả lời thẳng thắn và vô cùng rõ ràng.

Ngọc Trinh trước nay vốn nổi tiếng là một người thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, không sợ làm mất lòng bất kỳ ai. Mới đây, trên kênh YouTube của Ngọc Trinh, người đẹp đã cho đăng tải một video với nội dung là trả lời các câu hỏi đến từ các khán giả xem kênh của cô.

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Ngọc Trinh trả lời các thắc mắc của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Với câu hỏi đầu tiên, khi có người thắc mắc vì sao một người có tài sản bạc tỷ, ngồi xe Roll&Royce sang chảnh nhưng Ngọc Trinh lại phải livestream bán hàng, cô đáp rằng vì bản thân livestream bán hàng nên mới có tiền để mua Roll&Royce. Ngoài ra, người đẹp còn tuyên bố, tiền của cô là do công sức của bản thân cô cực khổ kiếm ra nên thích mua gì là việc của cô.

Ngay sau đó là một câu hỏi được chú ý khá nhiều, cụ thể người này muốn biết liệu Ngọc Trinh có sợ khi bị người khác chê là "não ngắn", chỉ biết copy mà không biết sáng tạo hay không. Đọc xong câu hỏi này, người đẹp bình tĩnh trả lời: "Nếu sợ thì tôi đã không làm. Tính tôi vốn không quan tâm nhiều thứ, nói là việc của thiên hạ còn việc của tôi là làm và tôi luôn muốn tạo ra những giá trị đẹp cho người phụ nữ."

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Nếu như có người cho Ngọc Trinh nhiều tiền, thì cô sẵn sàng làm mọi việc nhà mà không kêu than - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, có người lại hỏi rằng có phải Ngọc Trinh là loại người chẳng biết làm gì ngoài làm đẹp hay không, cô tự tin đáp rằng dĩ nhiên cô biết làm rất nhiều thứ, nếu chỉ đẹp không thì cô không thể có cuộc sống như hiện tại được. Nếu như có người cho Ngọc Trinh nhiều tiền, thì cô sẵn sàng làm mọi việc nhà mà không kêu than.

Cuối cùng, để giải đáp thắc mắc về việc dạo này livestream quá nhiều, Ngọc Trinh cho hay mỗi buổi tối cô chốt được tới mấy nghìn đơn hàng và kiếm được nhiều tiền nên không quan tâm tới người khác nghĩ gì, chỉ cần cuộc sống của cô vẫn tốt là được.

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