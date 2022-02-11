Tạo dáng kém duyên trong tà áo dài truyền thống, bạn thân Ngọc Trinh còn bị chỉ trích vì phát ngôn phản cảm

Rũ bỏ style sexy đốt mắt dân tình với những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, Trà Ngọc Hằng đón Tết Nguyên Đán trong tà áo dài truyền thống với sắc đỏ rực rỡ, đầu vấn khăn dịu dàng, thướt tha. Thế nhưng phong cách kín đáo này của cô lại bị cho là kém duyên khi tạo dáng “khó đỡ”.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Trà Ngọc Hằng chia sẻ loạt ảnh được chụp từ mùng 4 Tết khi cô về quê ngoại. Trong ảnh, người đẹp pose dáng liên tục bên ruộng ngô, trông bối cảnh có vẻ giản dị, thân thuộc và gần gũi hơn với chiếc dép tổ ong “thần thánh” thế nhưng xuất hiện một vài khoảnh khắc kém duyên.

Thích thú tạo dáng bên cánh đồng ngô nhưng Trà Ngọc Hằng lại gây tranh cãi vì dáng ngồi của mình

Theo đó, dù diện áo dài đỏ nhưng tạo dáng của Trà Ngọc Hằng được cho là không phù hợp với bộ đồ. Đáng nói, khi có một người bạn trêu chọc "Sao mày ngồi được vậy hay quá vậy Hằng?", cô thoải mái đáp: "Ủa sao không được, ngày xưa ở quê đi toilet ngồi vậy không ạ".

Thậm chí khi được hỏi, mỹ nhân này còn so sánh ngay dáng ngồi này với cách ngồi toilet

Ngay sau phát ngôn này, cư dân mạng đã xôn xao bàn tán cho rằng trong khi diện áo dài thướt tha thế này mà Trà Ngọc Hằng lại có thể so sánh với chuyện tế nhị gây khó hiểu như vậy. Hiện bình luận này hiện đã bị xóa hoặc ẩn đi, việc người đẹp so sánh tư thế ngồi kém duyên với chuyện tế nhị khiến một số người khó hiểu, nhận định là không nên. Dù diện áo dài nền nã nhưng tạo dáng của Trà Ngọc Hằng có phần phô phang, được cho là không phù hợp với bộ đồ.

Trà Ngọc Hằng thường xuyên khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt với phong cách sexy táo bạo

Trà Ngọc Hằng nổi tiếng với gu ăn mặc táo bạo. Bạn thân Ngọc Trinh nhiều lần khiến dân mạng "mắt chữ O, miệng chữ A" khi trút bỏ xiêm y, khoe đường cong bạo liệt. Nay đã là mẹ của một bé gái nhưng người đẹp này vẫn giữ thói quen và sở thích khoe thân táo bạo.