Về thăm quê nội, xế sang của Trà Ngọc Hằng mắc kẹt trên cầu, suýt bay xuống sông

Hậu trường 05/02/2022 15:45

Trà Ngọc Hằng chật vật khi điều khiển xe hơi qua chiếc cầu hẹp. Nữ ca sĩ bất ngờ gặp sự cố khi xế sang bị mắc kẹt, cần đến sự giải cứu của người dân.

Ngày 5/2 (tức mùng 5 Tết), Trà Ngọc Hằng chia sẻ bài viết xế sang gặp sự cố trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo lời kể của Trà Hằng, cô tự lái xế hộp về thăm quê nội. Tuy nhiên, khi đi qua chiếc cầu cũ hẹp, vì tay lái chưa vững khiến chiếc xe bị mắc kẹt, va quệt với thành cầu dẫn tới méo mó. Phải nhờ tới sự giúp đỡ của người dân trong khu vực, Trà Ngọc Hằng mới thoát khỏi sự cố "suýt bay sông".

Về thăm quê nội, xế sang của Trà Ngọc Hằng mắc kẹt trên cầu, suýt bay xuống sông - Ảnh 1
Bài viết của Trà Ngọc Hằng.

 

"Nữ tài xế tay lái lụa, bung hết lụa rồi mà xe vẫn còn kẹt ở cầu. Vẫn còn may là cái xe chưa bay xuống sông.

Ngày cuối cùng vô thăm quê nội cũng gặp xui nữa. May đi xe rởm của công ty, chứ xe xịn chắc em xót xa lắm.

Lỡ rồi hay là bao nhiêu cái xui kéo đến một lần luôn cho em hứng hết, xong rồi đi đi, chuyện cũ mình bỏ qua làm lại từ đầu nhỉ?", Trà Ngọc Hằng kể lại.

Về thăm quê nội, xế sang của Trà Ngọc Hằng mắc kẹt trên cầu, suýt bay xuống sông - Ảnh 2
Chiếc xế màu hồng của Trà Hằng bị mắc kẹt trên sông.
Về thăm quê nội, xế sang của Trà Ngọc Hằng mắc kẹt trên cầu, suýt bay xuống sông - Ảnh 3

 

Về thăm quê nội, xế sang của Trà Ngọc Hằng mắc kẹt trên cầu, suýt bay xuống sông - Ảnh 4
Về thăm quê nội, xế sang của Trà Ngọc Hằng mắc kẹt trên cầu, suýt bay xuống sông - Ảnh 5

 

Trong phần bình luận, nữ ca sĩ cho biết thêm, cô đã có bằng lái xe 12 năm, nhưng khu vực này quá hẹp nên cô bất lực, để xảy ra sự cố.

"Dạ có anh kia ảnh nhảy lên lái giùm mới lọt á chị, chứ không chắc gia đình em bay xuống sông luôn quá. Sợ thiệt", cô nói với một người chị hỏi thăm.

Về thăm quê nội, xế sang của Trà Ngọc Hằng mắc kẹt trên cầu, suýt bay xuống sông - Ảnh 6
Trà Hằng - chủ nhân chiếc xe bị mắc kẹt.

 

Mặc dù đã gây hư hại cho chiếc cầu, song Trà Ngọc Hằng cho biết: "Mấy anh công an dễ thương không bắt đền".

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