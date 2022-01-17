Gặp sự cố khi catwalk, Hoa hậu Phương Khánh đành cười “10 phần bất lực”

Đang catwalk siêu nhập tâm giữa khung cảnh nên thơ thế nhưng Hoa hậu Phương Khánh lại đành cười trừ bất lực chỉ vì lý do này.

Sải bước tự tin trên sàn diễn luôn đem lại thần thái vô cùng cuốn hút cho dàn sao Việt. Thế nhưng cũng có không ít trường hợp gặp sự cố nhớ đời và khiến netizen bàn luận. Mới đây, Hoa hậu Trái đất Phương Khánh có sàn diễn vô cùng ấn tượng khi catwalk ngoài trời. Hoa hậu Phương Khánh có màn catwalk vô cùng ấn tượng tại sàn diễn ngoài trời Phong cảnh quanh sàn diễn vô cùng chill với trời xanh, nắng vàng, cứ ngỡ nàng hậu sẽ có màn biểu diễn "chặt chém" và cực cuốn cút với phong thái ngút trời thế nhưng ai dè lại bị thời tiết "hại" không thương tiếc.

Trong clip, Hoa hậu Phương Khánh diện chiếc váy bồng bềnh màu xanh nước biển nhưng bị gió thổi mạnh khiến cô có vài giây lúng túng thấy rõ. Tuy nhiên, nàng hậu nhanh chóng lấy lại tự tin và tạo cú xoay để "cứu" phần trình diễn. Gió quá mạnh nhưng bước đi của người đẹp vẫn vô cùng vững chắc, cô cũng không quên xoay vài vòng “cứu cánh” cho sự lúng túng của mình. Tuy nhiên, chiếc váy “phản chủ” mất kiểm soát cũng khiến Phương Khánh không thể tạo hiệu ứng “bung lụa” như mong muốn, người đẹp phần nào bất lực chỉ biết cười trừ. Thế nhưng gió quá lớn nên Phương Khánh không thể tạo hiệu ứng "bung váy" như mong muốn, nàng hậu chỉ biết bất lực cười trừ Nhiều người khi xem clip đã phì cười trước biểu cảm trọn 10 phần bất lực của Phương Khánh. Chính người đẹp cũng than khổ sở vì gió quá mạnh nhưng cô tự an ủi bù lại sẽ có ảnh đẹp xuất thần.

Sau màn trình diễn, Miss Earth 2018 cũng phải than phiền: “Mệt bà gió lắm”. Đồng hành cùng sự kiện, team Kiếng Cận Pro cũng lưu giữ lại nhiều khoảnh khắc xuất thần của Phương Khánh: “Dù gió biển không ngừng buông tha thổi ngược, Miss Earth Phương Khánh vẫn xinh xẻo, trình diễn tung bay”. Phương Khánh cũng phải than vãn "Mệt bà gió lắm" Team Kiếng Cận Pro còn tung vài bức ảnh thả dáng “đỉnh chóp” của Hoa hậu Phương Khánh bên hồ bơi dưới ánh nàng vàng rực rỡ lung linh khiến cư dân mạng chỉ biết xuýt xoa vì quá đẹp. Một vài bức ảnh "đỉnh của chóp" khi Phương Khánh thả dáng trong bộ váy bồng bềnh Nguyễn Phương Khánh là đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth 2018, cô xuất sắc vượt qua 90 thí sinh, đăng quang Miss Earth trong niềm hạnh phúc vỡ oà của người hâm mộ. Suốt 2 năm đương nhiệm, nàng hậu gây ấn tượng mạnh mẽ với truyền thông trong và ngoài nước nhờ ngoại hình xinh đẹp và các hoạt động thiện nguyện nổi bật. Phương Khánh đăng quang Miss Earth 2018 trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người hâm mộ

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