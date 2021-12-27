Hết Khánh Thi lại đến Hoa hậu Phương Khánh khiến người xem đỏ mặt vì dáng ngồi “không mặc quần”

Hoa hậu Trái Đất 2018 Phương Khánh sau khi đăng quang thay vì tham gia nhiều sự kiện truyền thông xã hội hay showbiz thì lại lựa chọn cho mình phong cách sống có phần kín đáo, yên lặng. Tuy nhiên, những cô vẫn hay thường cập nhật cuộc sống thư thái hàng ngày của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sở hữu nét đẹp dịu dàng, duyên dáng, Hoa hậu Trái Đất Phương Khánh còn có gu thời trang không quá phô trương, hở bạo. Cô thường xuyên diện những bộ trang phục bay bổng đúng chất “nàng thơ”. Dẫu thường xuất hiện với vẻ ngọt ngào và kín đáo, thế nhưng thỉnh thoảng người đẹp cũng làm công chúng thích thú bởi những bộ nội y hay bikini táo bạo khoe triệt để đường cong cơ thể.

Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh với phong cách "nàng thơ" thường thấy

Mới đây, nàng Hậu một lần nữa gây sốt khi đăng tải loạt ảnh diện bodysuit mát mẻ bên hồ nước. Thiết kế liền mảnh khoét hông cao giúp cô khoe được hình thể gợi cảm hết mức ở mọi góc độ.

Phương Khánh gây sốt với dáng ngồi gây hiểu lầm "không mặc quần"

Tuy nhiên, cách tạo dáng của nàng Hậu lại khiến người xem có phần “đỏ mặt” vì quá ư táo bạo. Dáng ngồi trên ghế của Phương Khánh thoạt nhìn qua khiến người đẹp 9X bị cư dân mạng hiểu lầm rằng “không mặc quần”.

Thực chất là Phương Khánh diện bodysuit khoét hông cao vô cùng gợi cảm

Thực chất là cô nàng diện bodysuit trắng tinh, thể hiện vẻ đẹp sexy đến khó cưỡng cùng đôi chân dài quyến rũ cùng vòng 3 căng đét vô cùng gợi cảm.