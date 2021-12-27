Một người đẹp là Top 5 Hoa hậu bị tố “trà xanh” phản ứng ra sao khi bị chính thất phát hiện?

Người đẹp Phạm Thị Phương Quỳnh phủ nhận tin đồn “trà xanh” cặp kè cùng đại gia rồi bị chính thất phát hiện.

Mới đây, drama “trà xanh” cặp kè cùng đại gia đã có vợ của một mỹ nhân showbiz được cư dân mạng truyền tay nhau và nhanh chóng khoanh vùng được người đẹp này là ai. Theo thông tin được đưa ra, mỹ nhân này quen một đại gia lớn tuổi, nhưng lại là "trà xanh" bởi đối phương đã có vợ: "Hiện tại, vợ của chú đó phát hiện mở spa cho luôn, lấy giải phụ da đẹp làm ăn kinh doanh từ chồng người khác, ngon ghê". Thông tin về drama "trà xanh" liên quan tới một người đẹp lọt Top 5 Hoa hậu Theo đó nữ chính được giới thiệu lấp lửng qua 2 dữ liệu: Lọt top 5 cuộc thi hoa hậu lớn nhất Việt Nam, đồng thời đoạt giải phụ "Người đẹp có làn da đẹp nhất" tại sân chơi nhan sắc này. Chỉ với 2 dữ liệu ít ỏi thế nhưng cư dân mạng vẫn nhanh chóng truy ra được 2 cái tên thỏa mãn trong lịch sử cuộc thi này.

Tuy nhiên, 1 người đẹp đã bị netizen loại trừ khỏi “blacklist” vì đã lập gia đình đề huề, sống kín tiếng bao năm qua chứ không tham gia showbiz, bản thân cô cũng là "chính thất" chứ không phải tiểu tam. Do đó, cái tên còn lại được cư dân mạng đổ dồn mọi sự chú ý về chính là Phạm Thị Phương Quỳnh - top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020, cũng thắng giải phụ “làn da đẹp nhất”.

Phạm Thị Phương Quỳnh là cái tên được "réo gọi" nhiều nhất vì trùng hợp với tin đồn được đưa ra Sau khi bị réo tên vào drama Tuesday này, người đẹp Đồng Nai nhanh chóng đăng đàn trên trang cá nhân, phủ nhận mọi thông tin mình là nữ chính trong ồn ào này. "Người ta là thiếu nữ mới trưởng thành, chưa chồng chưa con mà gieo tiếng ác cho người ta như vậy đó. Rồi mai mốt mang tiếng mang tai, một thiếu nữ như hoa như ngọc vậy mà mang tiếng rồi không ai lấy tôi, rồi có cưới tôi không, không ai cưới tôi là tôi bắt đền cho coi", Phương Quỳnh gay gắt. Phương Quỳnh phản ứng gay gắt khi bị "gọi tên" vào lùm xùm "trà xanh" Cho đến nay, ai là người đẹp trong ồn ào tình ái này vẫn là một dấu hỏi lớn, bên cạnh đó nhiều người cũng hoang mang với độ chân thực của câu chuyện lan truyền. Không ngoại trừ trường hợp đây chỉ là tin đồn thất thiệt, dựng lên nhằm thu hút sự chú ý.

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