Một người đẹp là Top 5 Hoa hậu bị tố “trà xanh” phản ứng ra sao khi bị chính thất phát hiện?

Hậu trường 27/12/2021 09:23

Người đẹp Phạm Thị Phương Quỳnh phủ nhận tin đồn “trà xanh” cặp kè cùng đại gia rồi bị chính thất phát hiện.

Mới đây, drama “trà xanh” cặp kè cùng đại gia đã có vợ của một mỹ nhân showbiz được cư dân mạng truyền tay nhau và nhanh chóng khoanh vùng được người đẹp này là ai. Theo thông tin được đưa ra, mỹ nhân này quen một đại gia lớn tuổi, nhưng lại là "trà xanh" bởi đối phương đã có vợ: "Hiện tại, vợ của chú đó phát hiện mở spa cho luôn, lấy giải phụ da đẹp làm ăn kinh doanh từ chồng người khác, ngon ghê".

Một người đẹp là Top 5 Hoa hậu bị tố “trà xanh” phản ứng ra sao khi bị chính thất phát hiện? - Ảnh 1
Thông tin về drama "trà xanh" liên quan tới một người đẹp lọt Top 5 Hoa hậu
 

Theo đó nữ chính được giới thiệu lấp lửng qua 2 dữ liệu: Lọt top 5 cuộc thi hoa hậu lớn nhất Việt Nam, đồng thời đoạt giải phụ "Người đẹp có làn da đẹp nhất" tại sân chơi nhan sắc này. Chỉ với 2 dữ liệu ít ỏi thế nhưng cư dân mạng vẫn nhanh chóng truy ra được 2 cái tên thỏa mãn trong lịch sử cuộc thi này.

Tuy nhiên, 1 người đẹp đã bị netizen loại trừ khỏi “blacklist” vì đã lập gia đình đề huề, sống kín tiếng bao năm qua chứ không tham gia showbiz, bản thân cô cũng là "chính thất" chứ không phải tiểu tam. Do đó, cái tên còn lại được cư dân mạng đổ dồn mọi sự chú ý về chính là Phạm Thị Phương Quỳnh - top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020, cũng thắng giải phụ “làn da đẹp nhất”.

Một người đẹp là Top 5 Hoa hậu bị tố “trà xanh” phản ứng ra sao khi bị chính thất phát hiện? - Ảnh 2

Một người đẹp là Top 5 Hoa hậu bị tố “trà xanh” phản ứng ra sao khi bị chính thất phát hiện? - Ảnh 3

Một người đẹp là Top 5 Hoa hậu bị tố “trà xanh” phản ứng ra sao khi bị chính thất phát hiện? - Ảnh 4

Một người đẹp là Top 5 Hoa hậu bị tố “trà xanh” phản ứng ra sao khi bị chính thất phát hiện? - Ảnh 5

Phạm Thị Phương Quỳnh là cái tên được "réo gọi" nhiều nhất vì trùng hợp với tin đồn được đưa ra

Sau khi bị réo tên vào drama Tuesday này, người đẹp Đồng Nai nhanh chóng đăng đàn trên trang cá nhân, phủ nhận mọi thông tin mình là nữ chính trong ồn ào này. "Người ta là thiếu nữ mới trưởng thành, chưa chồng chưa con mà gieo tiếng ác cho người ta như vậy đó. Rồi mai mốt mang tiếng mang tai, một thiếu nữ như hoa như ngọc vậy mà mang tiếng rồi không ai lấy tôi, rồi có cưới tôi không, không ai cưới tôi là tôi bắt đền cho coi", Phương Quỳnh gay gắt.

Một người đẹp là Top 5 Hoa hậu bị tố “trà xanh” phản ứng ra sao khi bị chính thất phát hiện? - Ảnh 6
Phương Quỳnh phản ứng gay gắt khi bị "gọi tên" vào lùm xùm "trà xanh"
 

Cho đến nay, ai là người đẹp trong ồn ào tình ái này vẫn là một dấu hỏi lớn, bên cạnh đó nhiều người cũng hoang mang với độ chân thực của câu chuyện lan truyền. Không ngoại trừ trường hợp đây chỉ là tin đồn thất thiệt, dựng lên nhằm thu hút sự chú ý.

Hoa hậu Thùy Tiên diện áo dài trên đất Thái, đẹp thế nào mà khiến fan 'đổ rầm rầm' chỉ trong một nốt nhạc

Hoa hậu Thùy Tiên diện áo dài trên đất Thái, đẹp thế nào mà khiến fan 'đổ rầm rầm' chỉ trong một nốt nhạc

Tân Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu diện áo dài trên đất Thái khiến fan Việt vô cùng vui mừng. Thần thái, nhan sắc của người đẹp sinh năm 1998 được cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Thị Phương Quỳnh hoa hậu trà xanh phương quỳnh trà xanh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 13 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 13 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?