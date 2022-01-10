Trà Ngọc Hằng có động thái đầu tiên sau khi bị tố quỵt 2,5 tỷ đồng và phủi sạch ơn nghĩa khi hết giá trị lợi dụng?

Giữa ồn ào bị Oanh Yến tố quỵt 2,5 tỷ đồng, phía Trà Ngọc Hằng đã có động thái đáp trả đầy ẩn ý.

Vốn có mối quan hệ khá thân thiết trong showbiz, tuy nhiên, mới đây, Hoa hậu Oanh Yến bất ngờ đăng đàn tố cô bạn Trà Ngọc Hằng quỵt nợ của mình. Cụ thể, trên trang cá nhân, nàng hậu bất ngờ chia sẻ: “Trà Ngọc Hằng đã lợi dụng tình cảm, tình mẫu tử và rất nhiều lần nhờ mình giúp đỡ tiền bạc. Món nợ 2,5 tỷ đến hôm nay bạn chưa trả mình đồng nào và thách thức tuyên bố là cướp và mình làm gì bạn”. Trước khi tố nhau, Trà Ngọc Hằng và Oanh Yến có mối quan hệ khá thân thiết - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Oanh Yến còn cho biết thêm cô bị Trà Ngọc Hằng phủi tay một cách trắng trợn khi thấy hết giá trị lợi dụng. Bên cạnh đó, nàng hậu còn khẳng định bị cô bạn Trà Ngọc Hằng nhiều lần bày mưu hãm hại và cô sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vụ việc. Oanh Yến không quên gửi lời nhắn nhủ đến Trà Ngọc Hằng: “Bạn không dễ gì lấy tiền người khác xong phủi 1 cách dễ và ngọt như vậy đâu. Tình bạn này tự tay bạn quá kiêu ngạo hủy hoại nên đừng trách móc oán giận. Mình mà không thấy tội bạn thì trên đời này cũng không còn ai thấy bạn tội nữa đâu khi mình sẽ đưa ra hết đủ bằng chứng chứng minh”. Bài tố của Oanh Yến trên trang cá nhân gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài viết đăng tải đã lập tức gây nhiều sự chú ý trên cộng đồng mạng. Tuy nhiên, mới đây, giữa bão ồn ào "quỵt nợ" đang nóng hổi, trên trang cá nhân, Trà Ngọc Hằng không ngần ngại đăng hình ảnh tươi roi rói bên con gái đồng thời cũng đăng đàn đầy ẩn ý như đáp trả lại lời tố: “Chúng ta đều là những người có hiểu biết, có con cái và đã đều đã làm mẹ. Mỗi việc gì làm đều phải cân nhắc, mỗi phát ngôn đều cẩn trọng, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và luôn tin vào luật nhân quả. Hai năm qua Hằng vẫn ngồi đây livestream bán bánh và lịch rất cố định. Giờ thì vẫn ngồi đây xem kịch của bạn tự biên tự diễn đây. Chúc cả nhà đầu tuần may mắn và hạnh phúc”. Bài đăng của Trà Ngọc Hằng được cho là ẩn ý đáp trả lại lời tố của Oanh Yến - Ảnh: Chụp màn hình Liên quan đến ồn ào này, theo thông tin của 2Sao.vn, dù đã liên hệ nhiều lần với cả 2 người để làm rõ vụ việc, song chưa nhận được tín hiệu phản hồi.

Nóng: Hoa hậu đông con nhất Việt Nam 'tố' một nữ ca sĩ từng thân thiết lợi dụng tình cảm, quỵt tiền lên đến 2,5 tỷ đồng Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Toàn cầu 2015 - Hồ Oanh Yến đã đăng bài viết khá dái "tố" một nữ ca sĩ từng là chị em thân thiết quỵt nợ số tiền lên đến 2,5 tỷ đồng.

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