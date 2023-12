Nam nhạc sĩ tố Tấn Bo 'quỵt nợ' đáp trả 'đanh thép': 'Tôi sẽ mời công an vào cuộc'

Mới đây, nam nhạc sĩ Tô Hiếu tiếp tục đăng đàn nhắn gửi đến nam danh hài Tấn Bo.

Sự việc về đoạn ghi âm làm bằng chứng tố nam danh hài Tấn Bo quỵt nợ số tiền hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, thái độ hỗn xược của Tấn Bo với đàn anh khiến cư dân mạng càng thêm phẫn nộ tột độ. Sau khi nghệ sĩ Tấn Bo cho biết sẽ mở họp báo để làm rõ ồn ào tiền bạc, nam nhạc sĩ Tô Hiếu tiếp tục đăng đàn nhắn gửi đến nam danh hài.

Nam nhạc sĩ gốc Gia Lai cho biết: "Hôm qua Tấn Bo nói sáng nay lên họp báo sẽ làm rõ Tô Hiếu cắt ghép đoạn ghi âm và dẫn nhân chứng ba mặt một lời. Tô Hiếu chờ cả ngày nay không nghe thấy Tấn Bo nói gì, cũng không thấy họp báo đâu, 12h ngày 28/12 Tô Hiếu sẽ tung tiếp một câu chuyện chấn động. Con người Tô Hiếu có hại ai không thì chờ thời gian xem ai hại ai".

Nhạc sĩ Tô Hiếu - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là nam nhạc sĩ này sẽ mời công an vào cuộc nếu như Tấn Bo "dồn vào bước đường cùng". Anh đáp trả: "Không phải Tô Hiếu muốn dồn Tấn Bo vào đường cùng, mà do Tấn Bo đã từng dồn nhiều người khác vào con đường cùng. Tô Hiếu cũng sẽ mời công an vào cuộc, để làm rõ nhiều câu chuyện lắm dính đến Tấn Bo. Nói thêm với Tấn Bo, anh em xã hội không bao giờ bênh vực những người làm điều sai trái đâu, khổ thì người ta giúp chứ đừng bao giờ đi lừa gạt người ta, không có ai chấp nhận đâu, mình là nghệ sĩ thì nên nêu cao tấm gương, không dạy được thiên hạ thì cũng dạy được con cháu mình".

Diễn viên hài Tấn Bo - Ảnh: Internet

Trước đó, nam nhạc sĩ cho biết rằng Tấn Bo đang mắc nợ và nuôi con nhỏ nên anh đã giúp đỡ Tấn Bo trả nợ để tập trung đi diễn nuôi con. Đồng thời, anh cho Tấn Bo mượn tiền nhưng anh không làm giấy nợ. Hiện tại, ồn ào giữa nam nhạc sĩ và diễn viên hài Tấn Bo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-nhac-si-to-tan-bo-quyt-no-dap-tra-danh-thep-toi-se-moi-cong-an-vao-cuoc-443442.html