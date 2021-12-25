NÓNG: Một nam danh hài Vbiz nổi tiếng bị 'bóc phốt' quỵt nợ hàng trăm triệu, lộ clip 'giở giọng' giang hồ đe doạ

Hậu trường 25/12/2021 15:36

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu bất ngờ đăng đàn "bóc phốt" nam nghệ sĩ này vì "quỵt" nợ số tiền hàng trăm triệu đồng. Dù đã đòi nhiều lần, nhưng anh vẫn chưa trả.

Vào trưa ngày 25/12, nhạc sĩ Tô Hiếu bất ngờ đăng đàn "bóc phốt" Tấn Bo vì "quỵt" nợ số tiền hàng trăm triệu đồng. Theo chia sẻ của anh, giữa lúc đàn em gặp khó khăn, nam nhạc sĩ đã cho Tấn Bo vay mượn hàng trăm triệu.

Đến giữa năm nay khi gặp mặt với mong muốn được trả lại thì Tấn Bo có những lời lẽ không hay với anh. Anh bức xúc cho biết: "Đúng ra Tô Hiếu cũng không đăng, nhưng thấy làm người tốt mà bị đối xử như vậy, Tô Hiếu cảm thấy ức chế quá, như giọt nước tràn ly". Kèm theo bài đăng, anh cũng chia sẻ đoạn ghi âm được cho là cuộc đối thoại xung quanh vấn đề tiền nong giữa anh cùng nghệ sĩ Tấn Bo. 

 

Trong đoạn ghi âm, Tô Hiếu nói: "Bây giờ anh biết gọi điện nói chuyện với em thì cũng hơi khó rồi. Trước đó, có mấy trăm triệu em tính với anh thế nào. Tiền anh cho em mượn đó. Anh cho em mượn để em trả nợ người ta, ủa anh cho sao anh cho tận mấy trăm triệu".

Đáp lại, người được cho là nghệ sĩ Tấn Bo nói: "Ủa tiền anh cho em mượn hồi nào, anh cho em chứ cho em mượn hồi nào". Anh nói vậy là sai, em đâu có mượn tiền anh. Anh cho tụi em trả nợ, anh giúp tụi em trả nợ vô điều kiện, anh có ghi âm không... Anh biết con người của em rồi, anh khỏi kiếm chuyện với em... Anh nói chuyện này thì coi như là em không nói chuyện với anh nữa. Coi như bây giờ là anh em không nói chuyện luôn". Giang hồ ở trong tay em một đống".

NÓNG: Một nam danh hài Vbiz nổi tiếng bị 'bóc phốt' quỵt nợ hàng trăm triệu, lộ clip 'giở giọng' giang hồ đe doạ - Ảnh 1
 Nhạc sĩ Tô Hiếu - Ảnh: Internet

 

Tấn Bo được biết tới là em trai của Tấn Beo. Cả hai sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và đều được cha dẫn dắt theo nghề. Tuy nhiên, trong khi Tấn Beo được nhiều khán giả yêu thích, Tấn Bo khá lận đận so với anh trai. Gần đây, anh tham gia một số chương trình truyền hình nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn cho khán giả.

Hiện tại, đây mới chỉ là đăng tải từ phía nhạc sĩ Tô Hiếu. Về phía Tấn Bo, anh vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc này.

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Từ khóa:   nhạc sĩ Tô Hiếu Tấn Bo em trai Tấn Beo

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