NSND Minh Vương tiếc nuối khôn xiết cho cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ khi chưa nhận được điều này trước khi mất

Thông tin nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ qua đời ở 66 tuổi khiến giới cải lương mất đi một người nghệ sĩ gạo cội. Sau khi nghe tin đồng nghiệp qua đời, ai cũng nghẹn ngào, không khỏi xót xa và bàng hoàng.

Sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh ung thư, NSƯT Thanh Kim Huệ qua đời vào ngày 23/12, khiến nhiều người xót xa. Tang lễ của nữ nghệ sĩ được ông xã Thanh Điền đứng ra tổ chức tại nhà riêng. Bên cạnh đó, NSND Minh Vương với tư cách là một người đồng nghiệp, cũng như người bạn tri kỷ lâu năm đã cùng chồng cố nghệ sĩ lo hậu sự cho bà.

Nghệ sĩ Minh Vương là một trong những người gắn bó trên sân khấu lâu năm với Thanh Kim Huệ chia sẻ rằng ông đã biết đồng nghiệp của mình bệnh nhiều tháng qua. Đồng thời, ông cũng đã tư vấn một số nơi trị bệnh và luôn cầu mong phép màu xảy ra cho cho cố nghệ sĩ mau chóng bình phục.

NSND Minh Vương đã cùng chồng cố NSƯT Thanh Kim Huệ lo hậu sự cho cố nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ bộc bạch tâm sự: "Thanh Kim Huệ qua đời tôi đã dự liệu trước, tôi bàn với anh Thanh Điền để lo hậu sự cho Thanh Kim Huệ. Cho nên tôi xin một miếng đất ở trên nghĩa trang Bình Dương để làm chỗ chôn cất, trên đó đã đồng ý".

Ngoài ra, đáng tiếc chỉ thời gian ngắn nữa thôi, cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ sẽ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Nghệ sĩ Minh Vương ngậm ngùi bày tỏ: "Đó là niềm an ủi cho người quá cố. Mong hương hồn của Thanh Kim Huệ được mỉm cười nơi chín suối".

Trong ký ức của Minh Vương, Thanh Kim Huệ là nghệ sĩ có chất giọng vang sáng hiếm có. Đồng thời, ông cũng đánh giá cao sự nghiêm túc, nhiệt huyết và chu đáo với nghề của cố nghệ sĩ. Không chỉ thu nhiều cuốn băng cải lương với nhau, NSND Minh Vương và Thanh Kim Huệ còn tạo nên những bản tân cổ gây tiếng vang như Biển tình, Yêu lầm, Nhớ người yêu... Từ những bản thu của họ đã trở thành cột mốc cho sự ra đời các bản tân cổ sau này.

'Đàn em' cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ tiết lộ: 'Cô đợi chú Thanh Điền về nhà, cầm tay mỉm cười rồi ra đi' Trước khi cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trút hơi thở cuối cùng, nữ nghệ sĩ cải lương Hồng Loan hé lộ: "Cô đang hấp hối nhưng vẫn cố đợi chú về. Chú Thanh Điền vội vàng về nhà thì cô vẫn đang chờ chú".

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