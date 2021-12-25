NSND Minh Vương tiếc nuối khôn xiết cho cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ khi chưa nhận được điều này trước khi mất

Hậu trường 25/12/2021 14:32

Thông tin nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ qua đời ở 66 tuổi khiến giới cải lương mất đi một người nghệ sĩ gạo cội. Sau khi nghe tin đồng nghiệp qua đời, ai cũng nghẹn ngào, không khỏi xót xa và bàng hoàng.

Sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh ung thư, NSƯT Thanh Kim Huệ qua đời vào ngày 23/12, khiến nhiều người xót xa. Tang lễ của nữ nghệ sĩ được ông xã Thanh Điền đứng ra tổ chức tại nhà riêng. Bên cạnh đó, NSND Minh Vương với tư cách là một người đồng nghiệp, cũng như người bạn tri kỷ lâu năm đã cùng chồng cố nghệ sĩ lo hậu sự cho bà.

Nghệ sĩ Minh Vương là một trong những người gắn bó trên sân khấu lâu năm với Thanh Kim Huệ chia sẻ rằng ông đã biết đồng nghiệp của mình bệnh nhiều tháng qua. Đồng thời, ông cũng đã tư vấn một số nơi trị bệnh và luôn cầu mong phép màu xảy ra cho cho cố nghệ sĩ mau chóng bình phục.

thanh kim hue
NSND Minh Vương đã cùng chồng cố NSƯT Thanh Kim Huệ lo hậu sự cho cố nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ bộc bạch tâm sự: "Thanh Kim Huệ qua đời tôi đã dự liệu trước, tôi bàn với anh Thanh Điền để lo hậu sự cho Thanh Kim Huệ. Cho nên tôi xin một miếng đất ở trên nghĩa trang Bình Dương để làm chỗ chôn cất, trên đó đã đồng ý".

Ngoài ra, đáng tiếc chỉ thời gian ngắn nữa thôi, cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ sẽ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Nghệ sĩ Minh Vương ngậm ngùi bày tỏ: "Đó là niềm an ủi cho người quá cố. Mong hương hồn của Thanh Kim Huệ được mỉm cười nơi chín suối".

Trong ký ức của Minh Vương, Thanh Kim Huệ là nghệ sĩ có chất giọng vang sáng hiếm có. Đồng thời, ông cũng đánh giá cao sự nghiêm túc, nhiệt huyết và chu đáo với nghề của cố nghệ sĩ. Không chỉ thu nhiều cuốn băng cải lương với nhau, NSND Minh Vương và Thanh Kim Huệ còn tạo nên những bản tân cổ gây tiếng vang như Biển tình, Yêu lầm, Nhớ người yêu... Từ những bản thu của họ đã trở thành cột mốc cho sự ra đời các bản tân cổ sau này.

'Đàn em' cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ tiết lộ: 'Cô đợi chú Thanh Điền về nhà, cầm tay mỉm cười rồi ra đi'

'Đàn em' cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ tiết lộ: 'Cô đợi chú Thanh Điền về nhà, cầm tay mỉm cười rồi ra đi'

Trước khi cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trút hơi thở cuối cùng, nữ nghệ sĩ cải lương Hồng Loan hé lộ: "Cô đang hấp hối nhưng vẫn cố đợi chú về. Chú Thanh Điền vội vàng về nhà thì cô vẫn đang chờ chú".

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Kim Huệ NSND Minh Vương NS Thanh Kim Huệ qua đời

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 14 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?