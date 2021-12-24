Trong tối cùng ngày, gia đình đã tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ tại nhà riêng (Quận 10, TPHCM). Vì vẫn đang trong mùa dịch Covid-19 nên tang lễ của bà khá vắng vẻ. Mọi người chia khung giờ đến viếng để giữ an toàn cho nhau.

Tối ngày 23/12, thông tin NS cải lương Thanh Kim Huệ ra đi khiến giới nghệ sĩ Việt và khán giả đều bàng hoàng thương tiếc. Theo thông tin từ gia đình, nữ nghệ sĩ bị mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Trước khi nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời, gia đình giấu hoàn toàn bệnh tình của bà, chỉ có những người thân thiết trong gia đình mới biết.

Trong tang lễ của vợ, chồng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ - nghệ sĩ Thanh Điền thẫn thờ, gần như gục ngã và nói không nên lời trong ngày đầu vợ ra đi. Nam nghệ sĩ ngồi lặng ở một góc, đầu đội tang, buồn bã cúi mặt không nói với ai. Những người thân trong gia đình và nhiều đồng nghiệp đã đến bên cạnh động viên và an ủi NS Thanh Điền .

Ông xã cố nghệ sĩ thất thần trước di ảnh vợ - Ảnh: Dân Trí

NS Thanh Điền ngước mắt lên nhìn di ảnh người vợ yêu thương mà nước mắt lưng tròng. Đối với ông, dẫu vợ đã ra đi nhưng tình yêu mà ông dành cho vợ là còn mãi.

Nhiều nghệ sĩ đến chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Công lý và Xã hội

Có mặt sớm trong tang lễ của NS Thanh Kim Huệ, Nghệ sĩ Hồng Tơ không khỏi xót xa, đứng lặng trước di ảnh người chị thân thiết. Hồng Tơ cho biết, anh và gia đình đã biết về bệnh tình của Thanh Kim Huệ nên đã chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của bà.

Đồng nghiệp xót xa trước sự ra đi của người nghệ sĩ tài ba - Ảnh: Dân Trí

NSND Lệ Thủy và NSND Bạch Tuyết cũng có mặt để viếng người bạn, người đồng nghiệp thân thiết lần cuối. Hai nữ nghệ sĩ đều không khỏi cảm thấy bàng hoàng thương tiếc khi nghệ sĩ cải lương tài danh qua đời.

Từ khi hay tin, trên trang các trang mạng xã hội, đông đảo các nghệ sĩ cũng gửi lời chia buồn, tiếc thương vì sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ.

Tang lễ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ sẽ được diễn ra từ ngày 23-25/12 tại nhà riêng (Quận 10, TPHCM). Lễ động quan vào lúc 7h ngày 26/12, linh cữu nghệ sĩ Thanh Kim Huệ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.