Sướng như Thúy Kiều, hết được Ngọc Trinh tặng xe hơi, Giáng sinh lại được quà xịn

Hậu trường 23/12/2021 16:31

Giúp việc nhà Ngọc Trinh tiếp tục khiến dân tình không khỏi ghen tị khi khoe món quà xịn vừa được “chủ tịch” tặng nhân dịp Giáng Sinh.

Là một trong những “đại gia” của showbiz Việt, Ngọc Trinh không chỉ nổi tiếng bởi độ chịu chi “khủng” cho những món đồ hàng hiệu mà còn nổi tiếng với độ hào phóng với người thân xung quanh. Từ bạn bè, người thân, ekip làm việc chung cho đến những người giúp việc trong nhà đều nhiều lần khoe những món quà cực khủng mà Ngọc Trinh mạnh tay mua tặng.

Sướng như Thúy Kiều, hết được Ngọc Trinh tặng xe hơi, Giáng sinh lại được quà xịn - Ảnh 1

Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến Thúy Kiều - người giúp việc kiêm trợ lý của Ngọc Trinh. Lần nào cô nàng hé lộ quà cáp được Ngọc Trinh tặng là lần đó dân mạng lại choáng. Mới đây, Thúy Kiều đã có dịp khoe quà là đôi giày Nike Air Force được chính tay Ngọc Trinh tặng. Theo tiết lộ, đây là quà Giáng sinh sớm của nữ hoàng nội y tặng Thúy Kiều.

Sướng như Thúy Kiều, hết được Ngọc Trinh tặng xe hơi, Giáng sinh lại được quà xịn - Ảnh 2

Đây tất nhiên không không phải món quà đắt đỏ nhất mà Thúy Kiều nhận được từ Ngọc Trinh. Bởi nói về món quà xa xỉ nhất mà người giúp việc Ngọc Trinh nhận được phải nói về chiếc xế hộp tiền tỷ mà nữ hoàng nội y đã tự tay mua, tự tay đầu tư trang hoàng lại toàn bộ nội thất đúng ý Thúy Kiều, chỉ để “dụ dỗ” cô giúp việc quay trở lại làm việc sau thời gian Thúy Kiều tạm nghỉ làm, về quê một quãng ngắn.

Sướng như Thúy Kiều, hết được Ngọc Trinh tặng xe hơi, Giáng sinh lại được quà xịn - Ảnh 3

Sướng như Thúy Kiều, hết được Ngọc Trinh tặng xe hơi, Giáng sinh lại được quà xịn - Ảnh 4

Trước đó, Ngọc Trinh còn nhiều lần tặng quà đắt đỏ khác cho Thúy Kiều như điện thoại iphone đời mới nhất, son môi, túi xách, quần áo hàng hiệu, đắt đỏ nhiều vô số kể. Sau thời gian ngắn làm việc cho Ngọc Trinh, Thúy Kiều cũng từ cô nàng chân chất sống ở quê, trở thành cô gái sành điệu với nhiều món hàng hiệu mặc trên người.

Sướng như Thúy Kiều, hết được Ngọc Trinh tặng xe hơi, Giáng sinh lại được quà xịn - Ảnh 5

Sướng như Thúy Kiều, hết được Ngọc Trinh tặng xe hơi, Giáng sinh lại được quà xịn - Ảnh 6

Qua cách nói chuyện, tương tác trên mạng xã hội, có thể thấy Ngọc Trinh thân thiết, yêu quý Thúy Kiều như người trong gia đình. Nữ hoàng nội y từng tiết lộ, cô cưng chiều trợ lý là vì cô ấy chăm chỉ và rất hiểu ý mình. Nhờ độ nổi tiếng của Ngọc Trinh, Thúy Kiều hiện cũng được “thơm lây” khi có đến 72.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân và còn từng được book quảng cáo khiến nhiều người trầm trồ.

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