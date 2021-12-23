Thúy Diễm bị bóc mẽ photoshop “quá đà”, lý do đến từ một bộ phận ai cũng e ngại khoe ra

Hậu trường 23/12/2021 15:48

Loạt ảnh được chụp thực tế khi đi sự kiện có nhiều điểm khác biệt so với loạt ảnh được chính chủ đăng tải đã khiến Thúy Diễm bị nhiều người “bóc mẽ” việc photoshop quá tay.

Là một trong những nữ diễn viên thuộc hàng mỹ nhân của showbiz Việt, Thúy Diễm mới đây đã có màn lên đồ vô cùng hoành tráng khi sánh đôi cùng ông xã Lương Thế Thành. Xuất hiện tại sự kiện, Thúy Diễm có màn “chặt đẹp” loạt mỹ nhân Vbiz với chiếc đầm trắng ôm body lấp ló nội y.

Thúy Diễm bị bóc mẽ photoshop “quá đà”, lý do đến từ một bộ phận ai cũng e ngại khoe ra - Ảnh 1

Thúy Diễm bị bóc mẽ photoshop “quá đà”, lý do đến từ một bộ phận ai cũng e ngại khoe ra - Ảnh 2

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhận về hàng ngàn lời khen ngợi khi đăng tải loạt ảnh cổ cao thanh tú, vòng 1 quyến rũ, vòng 2 gọn gàng như chưa từng sinh nở “chuẩn” điểm 10. Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh của mỹ nhân sinh năm 1986 lù lù trên khắp các mặt báo, nhiều người bất ngờ cho rằng những hình ảnh xinh đẹp của Thúy Diễm là sản phẩm của photoshop?

Thúy Diễm bị bóc mẽ photoshop “quá đà”, lý do đến từ một bộ phận ai cũng e ngại khoe ra - Ảnh 3

Trong loạt ảnh thực tế chưa qua chỉnh sửa, Thúy Diễm được cho là “lộ” rõ vòng 2 lùm lùm chứ không được thon gọn như trên ảnh cô đăng tải. Bên cạnh đó, ở nhiều góc máy, gương mặt Thúy Diễm cũng được cho là vuông với cằm bạnh ra chứ không hề Vline như khi đã “bóp”. Layout make up cũng giúp nữ diễn viên cộng thêm vài tuổi.

Thúy Diễm bị bóc mẽ photoshop “quá đà”, lý do đến từ một bộ phận ai cũng e ngại khoe ra - Ảnh 4

Thúy Diễm bị bóc mẽ photoshop “quá đà”, lý do đến từ một bộ phận ai cũng e ngại khoe ra - Ảnh 5

Thúy Diễm bị bóc mẽ photoshop “quá đà”, lý do đến từ một bộ phận ai cũng e ngại khoe ra - Ảnh 6

Tuy nhiên, ở tuổi 35 và đã có 1 bé trai, thì công bằng mà nói vóc dáng của Thúy Diễm khi chưa chỉnh sửa vẫn là khá “đỉnh”. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên không cần cất công photoshop hình ảnh rồi mới đăng tải làm gì, thay vào đó cứ để ảnh tự nhiên trông vẫn khá cuốn hút và xinh đẹp.

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