'Đàn em' cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ tiết lộ: 'Cô đợi chú Thanh Điền về nhà, cầm tay mỉm cười rồi ra đi'

Hậu trường 24/12/2021 15:23

Trước khi cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trút hơi thở cuối cùng, nữ nghệ sĩ cải lương Hồng Loan hé lộ: "Cô đang hấp hối nhưng vẫn cố đợi chú về. Chú Thanh Điền vội vàng về nhà thì cô vẫn đang chờ chú".

Sau khi cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ ra đi, người thân, đồng nghiệp, "đàn em" khó tránh khỏi sự đau lòng. Mới đây, trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ cải lương Hồng Loan đã tâm sự về "cây đại thụ" làng cải lương.

Khi nhắc đến cố nghệ sĩ, Hồng Loan không giấu được nỗi xúc động và chia sẻ: "Tôi từng gọi điện hỏi thăm chú Thanh Điền chồng cô thì được biết, cách đây 6 tháng, cô đi khám bệnh và phát hiện bị ung thư đại tràng, nhưng lúc đó đã có dấu hiệu di căn rồi. Sau đó, cô Thanh Kim Huệ phải mổ cắt đi một phần ruột bị ung thư đó đi. Gia đình và mọi người xung quanh đều hi vọng mổ xong sẽ diệt được tế bào ung thư đó".

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Nghệ sĩ cải lương Hồng Loan - Ảnh: Chụp màn hình

Nói thêm về căn bệnh của "đàn chị", nữ nghệ sĩ cho biết: "Sau khi mổ xong, sức khỏe của cô Thanh Kim Huệ yếu dần rồi căn bệnh ung thư đại tràng di căn tới gan rồi phổi. Sau một thời gian chống chọi bệnh tật, cô không qua khỏi. Cách đây 3 ngày, bệnh của cô trở nặng, gia đình phải đưa vào bệnh viện nhưng bác sĩ không cứu chữa được và bảo đưa cô về nhà để có ra đi thì được ra đi ở nhà".

 

Bên cạnh đó, trước khi cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trút hơi thở cuối cùng, Hồng Loan hé lộ: "Khi chú Thanh Điền đang đi quay phim thì người nhà gọi điện báo tin cho chú rằng cô đang hấp hối nhưng vẫn cố đợi chú về. Chú Thanh Điền vội vàng về nhà thì cô vẫn đang chờ chú. Chú tới cầm tay cô niệm Phật. Cô nhìn chú, mỉm cười nhẹ rồi ra đi".

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Cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Thanh Điền - Ảnh: Internet

Chiều ngày 23/12, các nghệ sĩ cùng hàng triệu khán giả buồn bã khi NSƯT Thanh Kim Huệ trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau thời gian bệnh ung thư, hưởng thọ 67 tuổi. Đến tối cùng ngày, lễ tang của bà được tổ chức. Lễ động quan diễn ra vào lúc 7h ngày 26/12. Sau đó linh cữu của người nghệ sĩ tài hoa được đưa đi an táng tại nghĩa trang hoa viên Bình Dương.

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Từ khóa:   Thanh Kim Huệ nghệ sĩ Thanh Điền nghệ sĩ Hồng Loan

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