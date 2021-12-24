Chiều 23/12, NSƯT Thanh Kim Huệ trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chữa trị bệnh ung thư, thọ 68 tuổi. Theo thông tin từ gia đình, nữ nghệ sĩ đã mắc bệnh từ nhiều tháng qua, tuy nhiên, gia đình và bạn bè muốn giữ kín theo nguyện vọng của cố nghệ sĩ. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, NSƯT Thanh Điền - chồng NSƯT Thanh Kim Huệ vẫn vô cùng đau đớn khi đón nhận tin dữ về người bạn đời.

Biết tin NSƯT Thanh Kim Huệ đột ngột qua đời, đông đảo đồng nghiệp và các nghệ sĩ đều vô cùng bàng hoàng và xót xa. Chia sẻ với VietNamNet, NSND Lệ Thủy cho biết khi hay tin cố nghệ sĩ khó qua khỏi, bà như chết lặng, nước mắt lăn dài. Theo Lệ Thủy, do nữ nghệ sĩ phát bệnh vào thời điểm dịch Covid-19, bạn bè, người thân đều thống nhất giữ kín mọi thông tin để bà yên tâm điều trị và tránh phiền lụy đến mọi người xung quanh.

Là một trong số ít những người chứng kiến cố NS Thanh Kim Huệ từ thời điểm đầu phát bệnh đến những ngày cuối đời, NSND Bạch Tuyết không khỏi đau đớn, xót xa. Bà cho biết, cách đây vài tháng, khi đến nhà thăm lúc nữ nghệ sĩ đã trở nặng, nằm liệt giường.

Chứng kiến cảnh đồng nghiệp đau đớn, cơ thể khánh kiệt vì hóa chất, bà như chết lặng. Cả hai cứ thế nhìn nhau suốt cả tiếng đồng hồ, không ai nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng, Thanh Kim Huệ cười nhẹ, ra hiệu khỏe để bà được yên tâm.

Dù đau đớn vì bệnh tật hành hạ, nhưng theo lời NSND Bạch Tuyết cho biết, cô NS Thanh Kim Huệ vẫn rất mạnh mẽ, can đảm: “Huệ chưa bao giờ than vãn dù tôi biết rất rõ cơ thể em đã rệu rã, chỉ chờ đến giây phút ra đi. Có lần em nhìn tôi và nói: “Phải chi đời em kết thúc sớm hơn thì đỡ quá chị hén”. Câu nói này khiến tôi ám ảnh, mất ngủ nhiều đêm. Tôi hiểu rõ và thấm thía sự bất lực của Thanh Điền và gia đình cô ấy. Họ đau đớn nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện” - NSND Bạch Tuyết tiết lộ.

NSND Bạch Tuyết và NSƯT Thanh Kim Huệ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người chị em thân thiết với nhau. Biến cố ở hai thời điểm của NSƯT Thanh Kim Huệ, Bạch Tuyết đều là người chứng kiến. Một là khi người con gái mất đột ngột vì bạo bệnh cách đây nhiều năm. Lần thứ hai cũng là lúc bà đấu tranh giành giật từng sự sống khi mắc bạo bệnh.

Hiện tại, gia đình NSƯT Thanh Kim Huệ tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ tại nhà riêng (Quận 10, TPHCM). Vì vẫn đang trong mùa dịch Covid-19 nên tang lễ của bà khá vắng vẻ. Mọi người chia khung giờ đến viếng để giữ an toàn cho nhau. Tang lễ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ sẽ được diễn ra từ ngày 23-25/12 tại nhà riêng (Quận 10, TPHCM). Lễ động quan vào lúc 7h ngày 26/12, linh cữu nghệ sĩ Thanh Kim Huệ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.