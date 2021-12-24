Nghệ sĩ Bảo Chung nghẹn lòng và bộc bạch lý do không thể gặp mặt nữ nghệ sĩ lần cuối: "Tôi không thể tin vào tai mình khi biết tin chị Thanh Kim Huệ qua đời, ngay giữa lúc tôi đang đi quay phim. Ngày mốt tôi phải về ngay để tiễn đưa Thanh Kim Huệ. Đau lòng nhất ở chỗ, vừa mới đây tôi đi quay ở quận 9, tự nhủ ráng dành thời gian qua thăm Thanh Kim Huệ, vậy mà bận quá không qua được, để rồi không được gặp lúc cuối cùng".

Xuất hiện trên kênh Youtube của đạo diễn Khương Dừa, danh hài Bảo Chung đã có những chia sẻ đầy cảm xúc khi nhắc đến cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ . Sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, "cô Lan" sầu muộn trong trái tim người mộ điệu cải lương, đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng.

Nam nghệ sĩ tiết lộ thêm: "Từ lúc dịch tôi đã biết chuyện Thanh Kim Huệ mang bệnh hiểm nghèo rồi. Lúc đầu, chị ấy không chịu đi khám vì sợ có bệnh, tới khi khám ra bệnh thì đã quá muộn rồi".

Bên cạnh đó, nam danh hài không quên dành những lời tri ân cuối cùng đến "đàn chị" đã giúp đỡ anh trong con đường nghệ thuật của mình. Anh tâm sự: "Thanh Kim Huệ là một giọng ca để đời, cũng là người tôi mang ơn vì đã đưa tên tuổi tôi đến với khán giả. Tôi nhớ ngày đó chưa nổi tiếng, tôi còn chạy xe máy tới gặp vợ chồng Thanh Kim Huệ và được chị ấy ngồi viết vai diễn cho mình. Tôi không ngờ đó là vai diễn để đời của tôi. Chính chị Thanh Kim Huệ viết cho tôi diễn đoạn dê gái, bắt chước điệu cười của anh Văn Chung, tôi làm theo và thành công".

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ - Ảnh: Internet

"Tôi đi hát 10 năm trời không ai biết tới, đến khi diễn vai đó, chỉ sau một tuần lễ mà ai cũng biết tôi. Từ đó, tôi được người ta yêu quý, được cho cả tiền mua xe hơi. Tôi đi hát kiếm nhiều tiền tới mức sau vài tháng là mua được nhà mặt đường. Có thể nói, nhờ chị Thanh Kim Huệ mà tôi mua được xe, nhà mặt đường rồi nổi tiếng, ai cũng biết đến mình", anh chia sẻ thêm.

Ngoài ra, trên trang các trang mạng xã hội, đông đảo các nghệ sĩ cũng gửi lời chia buồn, tiếc thương vì sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Theo chia sẻ từ phía gia đình, tang lễ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ diễn ra từ ngày 23-25/12 tại nhà riêng (Quận 10, TPHCM). Lễ động quan vào lúc 7h ngày 26/12, linh cữu nghệ sĩ Thanh Kim Huệ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.