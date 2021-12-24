Thông tin tang lễ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ: Tổ chức tại nhà riêng từ tối 23/12

Hậu trường 24/12/2021 08:44

Thông tin nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư khiến nhiều người hâm mộ, đồng nghiệp không khỏi xót xa. Được biết, lễ tang của cố nghệ sĩ được diễn ra tại nhà riêng từ ngày 23/12.

Theo Zingnews đưa tin, thông báo từ gia đình nghệ sĩ Thanh Kim Huệ về lễ tang của cố nghệ sĩ sẽ được tổ chức từ tối 23/12 tại nhà riêng ở quận 10, TP.HCM. Lễ động quan diễn ra vào lúc 7h ngày 26/12. Sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang hoa viên Bình Dương.

Chiều 23/12, nghệ sĩ Thanh Điền - chồng Thanh Kim Huệ chia sẻ, bà qua đời lúc 13h50 cùng ngày. Bà được phát hiện mắc bệnh ung thư cách đây 6 tháng, sức khỏe suy yếu. Vì vậy, nghệ sĩ Thanh Điền và gia đình đã chuẩn bị tâm lý.

Người thân của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ cũng cho biết, mọi thứ diễn ra quá nhanh, gia đình đang bối rối. Tuy vậy, gia đình vẫn cố gắng lo chu toàn hậu sự cho nữ nghệ sĩ.

Thông tin tang lễ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ: Tổ chức tại nhà riêng từ tối 23/12 - Ảnh 1
Trước khi nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời, gia đình giấu hoàn toàn bệnh tình của bà, chỉ có những người thân thiết trong gia đình mới biết - Ảnh: Dân Trí

Sau khi biết thông tin nghệ sĩ Thanh Kim Huệ qua đời, rất nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ niềm thương tiếc, xót xa dành cho nghệ sĩ tài hoa của sân khấu cải lương. Trên trang cá nhân, NSƯT Hữu Châu viết: "Lần nào gặp, cô đều hỏi là má con khỏe không? Cô nhớ lúc nhỏ khi con mới chập chững tập hát ở Thanh Minh - Thanh Nga, lần nào gặp, cô đều vui vẻ nói chuyện thật nhiều. Con xin kính tiễn cô, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ".

Bên cạnh, NSND Hồng Vân cũng đăng ảnh lần cuối hợp tác cùng đàn chị và chia sẻ: "Chị ơi, vậy đây là lần cuối cùng mình chung sân khấu chị nhỉ. Chị nhỏ xíu trong vòng tay em. Chị Huệ đi thanh thản. Mọi người thương chị".

 

Thông tin tang lễ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ: Tổ chức tại nhà riêng từ tối 23/12 - Ảnh 2
Chồng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ - nghệ sĩ Thanh Điền thẫn thờ, không nói được thành lời trong ngày đầu vợ ra đi - Ảnh: Dân Trí

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ được đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ cải lương tài danh của miền Nam. Bà ghi dấu ấn sâu sắc khi ra mắt ba bài tân cổ như Biển tình, Yêu lầm, Nhớ người yêu cùng với nghệ sĩ Minh Vương.

Sau đó, bà tiếp tục ghi dấu ấn khi đóng cặp cùng nghệ sĩ Thanh Tuấn trong vở Đường gươm Nguyên Bá, kết hợp với nghệ sĩ Chí Tâm qua vở Chuyện tình Lan và Điệp. Nữ nghệ sĩ và chồng cũng từng gây tiếng vang với vở Ngao sò ốc hến.

Ngoài vai trò nghệ sĩ biểu diễn, Thanh Kim Huệ còn là soạn giả cải lương. Vở diễn Khúc ly hương do bà làm soạn giả và đóng chính, kết hợp cùng chồng là NSƯT Thanh Điền và NSND Thanh Tuấn thời gian dài gây dấu ấn với giới mộ điệu.

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