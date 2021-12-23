Nấc nghẹn trước lời tiễn biệt của Trấn Thành dành cho Thanh Kim Huệ, tiết lộ kế hoạch dở dang với cố nghệ sĩ

"Tôi nhận tin bà xã ra đi khi đang đóng phim. Cô ấy vẫn cố chờ tôi về để gặp mặt lần cuối. Tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn quá đau đớn khi mất đi người vợ gắn bó và đầy yêu thương", nghệ sĩ Thanh Điền chia sẻ với truyền thông.

Thông tin NSƯT Thanh Kim Huệ qua đời vào trưa ngày 23/12 khiến nhiều người tiếc thương. Bà qua đời ở tuổi 66. Nữ nghệ sĩ phát hiện mắc bệnh ung thư cách đây 6 tháng, sức khỏe suy yếu. Vì vậy, chồng bà - nghệ sĩ Thanh Điền và gia đình đã chuẩn bị tâm lý.

Rất nhiều sao Việt như NSND Kim Xuân, Bình Tinh, Ốc Thanh Vân, Khả Như, Phương Dung, Gia Bảo, Lê Phương, Hòa Hiệp, Thúy Diễm,... đều bày tỏ sự tiếc thương khi nữ nghệ sĩ rời xa cõi đời. Trên trang cá nhân, MC Trấn Thành vừa chia sẻ khung ảnh đẹp thời trẻ của "đàn chị" và bày tỏ nỗi lòng. Được biết, nam diễn viên phim Bố già còn kể lại nhiều kỷ niệm cùng Thanh Kim Huệ, anh tiếc nuối khi chưa thực hiện một vở tuồng cải lương cùng cố nghệ sĩ.

"Nghe tin em xót xa quá chị ơi. Bất cứ chương trình gì em làm, xem xong chị đều nhắn tin chia sẻ, khen ngợi hoặc góp ý. Em ra mắt phim "Bố già" chị và anh Thanh Điền còn nhắc em phải mời anh chị đi ra mắt để ủng hộ. Chị còn nói Trấn Thành với chị nhất định phải làm chung một tuồng cải lương nữa. Chúng ta lỡ hẹn rồi chị ơi.

Một người chị luôn chân thành, ấm áp. Một người nghệ sĩ luôn tràn đầy lửa nghề. Một giọng hát huyền thoại của nghệ thuật cải lương. Chị yên nghỉ nhé! Hết đau đớn rồi! Giọng hát và những vai diễn của Thanh Kim Huệ sẽ mãi ở trong tim của những khán giả, yêu thương chị và anh em đồng nghiệp. Tiễn biệt người chị em yêu thương và kính trọng. Mong chị bình yên và thanh thản", Trấn Thành nghẹn ngào nhắn đến cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ.

Trấn Thành thương xót tiễn biệt đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Thanh Kim Huệ tên thật là Bùi Thị Huệ, sinh năm 1955 tại TP HCM. Năm 14 tuổi, bà được chọn vào vai Lan trong bản thu Lan và Điệp của soạn giả Loan Thảo và trở thành giọng ca được khán giả yêu mến. Trong sự nghiệp, nữ nghệ sĩ đã thu dĩa, băng, đài truyền hình hơn 300 bài vọng cổ đủ loại.

Ngoài tuồng cổ, nữ nghệ sĩ cũng được khán giả hâm mộ với những bản tân cổ giao duyên như Chợ mới, Rước tình về với quê hương, Đám cưới trên đường quê... Bên cạnh vai trò ca hát, Thanh Kim Huệ còn là tác giả của nhiều vở diễn cải lương được dàn dựng và công diễn tạo nhiều dấu ấn ở các sân khấu phía Nam.