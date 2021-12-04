Theo đó, người này cho biết, sức khỏe của Châu Kim Sang hiện đang trong tình trạng nguy kịch. B.T cũng cho biết khối u của đàn em đã chuyển sang khối u ác tính, được chuẩn đoán mắc ung thư thời kỳ cuối.

Mới đây, một người anh thân thiết của Châu Kim Sang - B.T đã chia sẻ về tình hình nguy cấp hiện tại của người mẫu.

Ngoài ra, anh cũng cho biết gia đình của đàn em rất khó khăn, mong mọi người giúp đỡ cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Người anh này cũng cho biết hiện tại sức khỏe của chân dài không còn khả năng hồi phục, không còn cứu chữa được nữa.

"Đây có thể là lần cuối cùng B.T kêu gọi cả nhà. Mọi người ai quen biết em Châu Kim Sang xin hãy cứu giúp em.

Khối u của em vẫn còn, giờ đã xác định là khối u ác tính và được chẩn đoán là ung thư thời kỳ cuối, không còn khả năng hồi phục, không còn cứu chữa được nữa.

Nhưng còn nước còn tát, gia đình Sang rất khó khăn hiện tại chỉ biết nhờ B.T giúp. Sang được chuyển từ phòng cấp cứu thở oxy sang phòng tích cực hồi sức khoa thần kinh. Giờ bác sĩ đang theo dõi 24/24, không ai được vào gặp kể cả gia đình.

B.T xin phép một lần nữa được đứng ra kêu gọi giúp em. Chỉ mong giúp em được chăm sóc, bớt đau đớn những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời", người anh của Châu Kim Sang chia sẻ.

Hình ảnh tiều tụy của Châu Kim Sang khiến nhiều người xót xa - Ảnh: FB

Bài đăng của B.T khiến nhiều người không khỏi lo lắng, xót xa. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ chân dài vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, vào tối 16/7, trang chủ cuộc thi Miss International Queen Vietnam chia sẻ thông tin Châu Kim Sang - Top 15 Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020 (Đội Huấn luyện viên Minh Tú) được đưa vào Bệnh viện ĐH Y Dược TP. HCM với chẩn đoán bị viêm màng não do ung thư xương di căn. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, người đẹp chuyển giới đang cần sự trợ giúp của mọi người. Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt như Minh Tú, Trân Đài đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng giúp Kim Sang vượt qua cơn hoạn nạn.

Hiện tại, Châu Kim Sang và gia đình đều gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Internet

Châu Kim Sang sinh năm 1996 quê An Giang lần đầu được biết tới qua chương trình Chinh phục hoàn mỹ 2019. Sau cuộc thi Châu Kim Sang hoạt động lĩnh vực thời trang xuất hiện nhiều sàn diễn với tư cách người mẫu chuyển giới. Năm 2020, Châu Kim Sang tham gia cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ và chọn về đội Minh Tú nhưng sớm dừng chân ở tập 3, để lại nhiều nuối tiếc trong lòng người hâm mộ.