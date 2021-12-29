Xôn xao thông tin một nghệ sĩ quỵt tiền, vướng vào ồn ào giữa Thương Tín và Tô Hiếu, người trong cuộc chính thức lên tiếng

Hậu trường 29/12/2021 20:04

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đồn đoán về việc một nghệ sĩ nổi tiếng mượn tiền không trả, vướng vào ồn ào giữa diễn viên Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu. Mới đây, người này đã có động thái đáp trả thẳng thắn.

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Thương Tín đang nhận được sự quan tâm của dư luận khi lên tiếng tố Trịnh Kim Chi tự ý đứng ra kêu gọi từ thiện, có những "nhập nhằng" chuyện tiền bạc và khẳng định, bản thân ông chỉ nhận được 130 triệu đồng chứ không phải 800 triệu như những gì khán giả biết trước đó. 

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Thương Tín và Tô Hiếu - Ảnh: Internet

Vào tối ngày 28/12 vừa qua, Tô Hiếu bất ngờ livestream tuyên bố không còn dính dáng đến Thương Tín đồng thời cho rằng tài tử "Biệt động Sài Gòn" đã sai khi có những phát ngôn liên quan đến Trịnh Kim Chi.

Tuy nhiên, mới đây nhất, cộng đồng mạng lại được phen hoang mang khi xuất hiện đồn đoán nghệ sĩ Tấn Beo có liên quan đến vụ Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu. Cụ thể, người tung tin đồn cho biết "Tấn Beo mượn tiền không trả, vướng vào câu chuyện Tô Hiếu và Thương Tín".

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Bài viết của Tấn Beo - Ảnh: chụp màn hình

Ngay khi thấy được thông tin này,  nghệ sĩ Tấn Beo đã vô cùng bức xúc và quyết định chia sẻ lên trang Facebook cá nhân. Theo đó, nam nghệ sĩ cho biết: "Trời ơi tôi có mượn tiền ai không trả đâu vậy mà cái kênh đăng hình và tên tôi vậy trời".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: chụp màn hình

 Bài viết nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người nhận định đây chỉ là việc làm cố ý câu tương tác và chỉ trích rất nhiều cho hành động này.

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Từ khóa:   ns Tấn Beo nhạc sĩ Tô Hiếu Diễn viên Thương Tín

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