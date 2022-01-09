Nóng: Hoa hậu đông con nhất Việt Nam 'tố' một nữ ca sĩ từng thân thiết lợi dụng tình cảm, quỵt tiền lên đến 2,5 tỷ đồng

Hậu trường 09/01/2022 21:27

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Toàn cầu 2015 - Hồ Oanh Yến đã đăng bài viết khá dái "tố" một nữ ca sĩ từng là chị em thân thiết quỵt nợ số tiền lên đến 2,5 tỷ đồng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Toàn cầu 2015 - Hồ Oanh Yến đã đăng bài viết khá dài "tố" nữ ca sĩ Trà Ngọc Hằng quỵt nợ số tiền lên đến 2,5 tỷ đồng. Theo đó, Hồ Oanh Yến cho biết đã nhờ đoàn luật sự bổ sung các giấy tờ cần thiết để làm rõ việc từ năm 2020 đến nay, ca sĩ Trà Ngọc Hằng nhiều lần lợi dụng tình cảm và nhờ Hoa hậu giúp đỡ tiền bạc nhưng chưa trả đồng nào. Cũng theo Hồ Oanh Yến thì nữ ca sĩ này còn "tuyên bố là cướp" và có thái độ thách thức cô.

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Bài viết của Hồ Qanh Yến - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng trong bài viết này, Hoa hậu đông con nhất Việt Nam còn cho rằng Trà Ngọc Hằng vì muốn quỵt tiền nên đã dùng nhiều cách để hãm hại cô. Thậm chí, "mượn tiền xong làm việc riêng với ba của con và còn phủi 1 cách trắng trợn khi thấy mình hết giá trị lợi dụng".

Cuối bài, Hoa hậu cho biết sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết và có đôi lời nhắn nhủ đến Trà Ngọc Hằng rằng "sự thật sẽ là sự thật" và sẽ không vì bất kỳ điều gì mà để "1 người không tốt trong cuộc sống như bạn đè đầu ăn hiếp".

Hiện tại, ca sĩ Trà Ngọc Hằng vẫn chưa có phản hồi nào về lời tố cáo của Hoa hậu Hồ Oanh Yến.

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Ca sĩ Trà Ngọc Hằng và Hoa hậu Hồ Oanh Yến - Ảnh: Internet

Được biết, Hồ Oanh Yến sinh năm 1986, xuất thân là người mẫu. Cô từng lọt vào Top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, đăng quang Hoa hậu Toàn cầu 2015 tại Philippines và giành danh hiệu Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới 2019. Ngoài ra, Oanh Yến cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống giàu có, gia đình đông con bậc nhất Vbiz.

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Trà Ngọc Hằng và Hồ Oanh Yến từng rất thân thiết - Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Trà Ngọc Hằng sinh năm 1990, xuất thân là người mẫu, sau đó lấn sân sang âm nhạc và có những thành công nhất định với các MV Học cách để quên, Nếu như ngày xưa,... Cô cũng được biết đến với câu chuyện làm mẹ đơn thân.

Trước khi có màn tố cáo này, Trà Ngọc Hằng và Hồ Oanh Yến từng là chị em thân thiết. Nữ ca sĩ nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện đặc biệt của Hoa hậu Oanh Yến để ủng hộ người bạn thân.

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Từ khóa:   Trà Ngọc Hằng Hoa hậu Hồ Oanh Yến quỵt nợ

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