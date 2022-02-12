Không chỉ lộ bụng mỡ sau Tết, Ngọc Trinh còn trông già hẳn đi trong sắc tím lịm sim

Vẫn không thoát khỏi “ngải heo” sau dịp Tết, Ngọc Trinh còn trông già chát khi diện chiếc đầm màu tím kén người mặc.
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Tụ họp bên bạn bè đầu năm mới, Ngọc Trinh xuất hiện trong chiếc váy tím cùng lối trang điểm đậm nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Lung linh dưới ánh đèn nến, mỹ nhân gốc Trà Vinh còn có cơ hội khoe đường cong chữ S nóng bỏng vốn có. Lần này thay vì thả rông vòng 1 xập xệ như mọi khi, Ngọc Trinh lại diện kiểu váy cúp ngực, o ép vòng 1 căng tràn, lộ gần nửa bầu ngực khiến cô nàng trông gợi cảm, quyến rũ hơn hẳn.
Thế nhưng, với sắc tím lịm sim, chiếc đầm chất liệu satin cực kỳ kén dáng này khiến Ngọc Trinh trông có vẻ già dặn hơn hẳn. Váy với thiết kế cánh tay áo dài, ôm sát cơ thể dù được đan dây hay cúp ngực nhưng cũng không thể cứu vát độ “dừ” của Ngọc Trinh về tổng thể. Kết hợp kiểu tóc buộc cao, lối trang điểm đậm, không ít netizen cho rằng Ngọc Trinh đang khoe nhan sắc mặn mà hơn là sự trẻ trung.
Không chỉ vậy, nước đi sai lầm khi chọn kiểu váy với chất liệu mềm mại ôm sát cơ thể cũng khiến Ngọc Trinh không thoát khỏi con mắt “super –soi” của cộng đồng mạng. Dân tình nhận thấy có vẻ sau Tết, Ngọc Trinh cũng tăng lên đôi kí nên trông thân hình có vẻ đẫy đà hơn, bắp tay to hơn và phần váy thì bó sát chật cứng để lộ chiếc eo đã bắt đầu xuất hiện "bé mỡ". Hay ở khoảnh khắc camera thường, thiếu ánh sáng, thân hình có đôi chút tăng cân của Ngọc Trinh cũng lộ rõ.
Sắc tím lịm sim khiến cho nhan sắc Ngọc Trinh trông "dừ" hơn hẳn, lại còn lộ "bé mỡ" ở vòng 2 lấp ló
Vốn tự hào về vòng eo 56cm trứ danh không chút mỡ thừa, nhưng loạt ảnh mới này của “nữ hoàng nội y” đình đám cũng khiến Ngọc Trinh bị lộ vòng eo tròn trịa, không hề nhỏ xíu hay phẳng lì như nhiều bức hình khác đã qua chỉnh sửa hay photoshop.