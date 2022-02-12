Không chỉ lộ bụng mỡ sau Tết, Ngọc Trinh còn trông già hẳn đi trong sắc tím lịm sim

Tụ họp bên bạn bè đầu năm mới, Ngọc Trinh xuất hiện trong chiếc váy tím cùng lối trang điểm đậm nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Lung linh dưới ánh đèn nến, mỹ nhân gốc Trà Vinh còn có cơ hội khoe đường cong chữ S nóng bỏng vốn có. Lần này thay vì thả rông vòng 1 xập xệ như mọi khi, Ngọc Trinh lại diện kiểu váy cúp ngực, o ép vòng 1 căng tràn, lộ gần nửa bầu ngực khiến cô nàng trông gợi cảm, quyến rũ hơn hẳn.

Ngọc Trinh tụ họp bên bạn bè đầu năm mới, chiếm trọn spotlight

Thế nhưng, với sắc tím lịm sim, chiếc đầm chất liệu satin cực kỳ kén dáng này khiến Ngọc Trinh trông có vẻ già dặn hơn hẳn. Váy với thiết kế cánh tay áo dài, ôm sát cơ thể dù được đan dây hay cúp ngực nhưng cũng không thể cứu vát độ “dừ” của Ngọc Trinh về tổng thể. Kết hợp kiểu tóc buộc cao, lối trang điểm đậm, không ít netizen cho rằng Ngọc Trinh đang khoe nhan sắc mặn mà hơn là sự trẻ trung.