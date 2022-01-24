Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm

Hậu trường 24/01/2022 11:11

Theo mốt “no bra”, người mẫu nội y Ngọc Trinh để lộ điểm nhạy cảm nhất của vòng một ngay trước ống kính, đồng thời tự “tố cáo” vòng 1 có phần khiêm tốn của mình.

Mới đây, Ngọc Trinh khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ khi “tậu” cho mình một chiếc xe chuyên dùng để đi cắm trại trị giá sương sương 2 tỷ đồng. “Chơi lớn” khi mạnh tay chi tiền tỉ cho chiếc xe này, người mẫu nội y đình đám cũng thực hiện ngay chuyến “du hí” camping cùng hội bạn thân sang chảnh.

Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 1

Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 2

Sau khi tậu xe sang tiền tỷ đắt tiền, Ngọc Trinh có ngay màn "du hí" cực sang chảnh

Được biết, team của mỹ nhân gốc Trà Vinh có chuyến cắm trại tại địa điểm check-in mới toanh của giới trẻ tại Ma Lữ Quán (Tây Ninh). Với phong cảnh nên nơ hữu tình, non xanh nước biếc cùng lều cắm trại vô cùng “chill”, Ngọc Trinh cũng có những màn thả dáng vô cùng ấn tượng trong chiếc xe du lịch chuyên dụng của mình.

Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 3

Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 4

Check in khung cảnh nên thơ, mẫu nội y ăn mặc kín đáo nhưng lại cô cùng quyến rũ, gợi cảm

Sau màn giới thiệu, khoảnh khắc gây chú ý nhất của Ngọc Trinh là khi cô vô tư "thả rông" vòng 1 trước ống kính máy quay. Người đẹp mặc chiếc áo 2 dây màu trắng ôm sát không nội y bên trong, cộng với góc máy quay cận khiến điểm nhạy cảm lộ rõ trước ống kính.

Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 5

Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 6

Ngọc Trinh thoải mái nói về địa điểm check in mới

Không để ý sự hớ hênh, gà cưng của Venus vẫn say sưa giới thiệu về chuyến đi với khán giả thông qua vlog của mình. Thế nhưng, điểm khiến cư dân mạng đổ dồn mọi sự chú ý về chính là vòng một với điểm nhạy cảm “lồ lộ” dưới lớp áo mỏng, ôm sát. Ở góc quay cân, ống khính cùng chiếc áo “no bra” cũng phần nào tự tố cáo vòng một khiêm tốn “có như không” của Ngọc Trinh.

Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 7
Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 8

Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 9

Tuy chạy theo mốt "no bra" nhưng người đẹp gốc Trà Vinh lại lộ khuyết điểm chí mạng

Không biết liệu Ngọc Trinh đang theo đuổi mốt "no bra" được nhiều ngôi sao quốc tế yêu thích, hay cố ý tạo sự "mát mẻ" để thu hút sự chú ý. Trước đó, những hình ảnh cắt từ đoạn clip dạo phố của Ngọc Trinh đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. "Nữ hoàng nội y" vô cùng táo bạo khi mặc chiếc áo croptop ngắn cũn, hở cả một mảng da thịt phía trước.

Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 10

Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 11

Trước đây, Ngọc Trinh rất ưa mốt "no bra", nhưng vô tình tại để lộ vòng 1 khiêm tốn

Tuy nhiên, chính cách ăn mặc táo bạo này đã làm lộ hết khuyết điểm của Ngọc Trinh. Vòng 1 của cô không những khiêm tốn hơn hẳn ảnh ngực khủng trước đây mà còn có vẻ xuống cấp, kém săn chắc và lệch hẳn về hai bên khiến người xem không khỏi thất vọng.

Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 12

Thả rông vòng 1 trong clip “du hí”, Ngọc Trinh hớ hênh để lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 13

Vòng 1 của mẫu nội y Venus được cho là không còn căng tràn mà ngược lại có vẻ "sập xệ", lệch lạc

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