Hết Ngọc Trinh, đến lượt ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị trang nước ngoài vạch mặt dùng hàng 'pha kè'

Hậu trường 13/01/2022 11:59

Nổi tiếng là tay chơi hàng hiệu với lối sống thượng lưu, sang chảnh bậc nhất Vbiz, thế nhưng vừa đăng tải bức ảnh sống ảo thì Vũ Khắc Tiệp bị trang nước ngoài “bóc mẽ” dùng đồng hồ giả.

Vũ Khắc Tiệp được nhiều người biết đến với vai trò là "ông bầu" của hàng loạt chân dài đắt giá. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Vũ Khắc Tiệp sở hữu khối gia sản cực đồ sộ như căn hộ xa hoa bậc nhất, xế hộp sang xịn và cả kho hàng hiệu chất đống.

"Ông bầu" quê Nam Định từng thừa nhận bản thân là một tín đồ hàng hiệu và khoác lên người những bộ cánh đắt tiền giúp anh khẳng định được đẳng cấp của mình.

Hết Ngọc Trinh, đến lượt ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị trang nước ngoài vạch mặt dùng hàng 'pha kè' - Ảnh 1
Hết Ngọc Trinh, đến lượt ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị trang nước ngoài vạch mặt dùng hàng 'pha kè' - Ảnh 2

 Vũ Khắc Tiệp nổi tiếng là tay chơi hàng hiệu bậc nhất Vbiz

Thế nhưng, mới đây ông bầu này lại trở thành cái tên gây chú ý khi bị một tài khoản nước ngoài với hơn 214 nghìn người theo dõi chuyên nói về việc sử dụng đồng hồ fake "bóc" anh sử dụng hàng giả. Cụ thể, sau khi đăng bức ảnh thể hiện đẳng cấp vô cùng “chanh xả” được một tuần, thì 1 trang Instagram của nước ngoài có hơn 200.000 followers chuyên về đồng hồ hiệu tên Fake Watch Buster bóc phốt chiếc đồng hồ xịn xò của Vũ Khắc Tiệp.

Hết Ngọc Trinh, đến lượt ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị trang nước ngoài vạch mặt dùng hàng 'pha kè' - Ảnh 3

 Bức ảnh "chanh sả" của ông bầu Vũ Khắc Tiệp được đăng tải trên Instagram trước đó

Trang này viết rằng: "In our opinion that's a fake Richard Mille RM11-03 Rose gold with diamond set" (Tạm dịch: Theo ý kiến của chúng tôi, đó là chiếc đồng hồ Richard Mille RM11-03 Rose gold kim cương hàng giả), thậm chí còn gắn hẳn tên tài khoản Instagram của ông bầu Ngọc Trinh.

Hết Ngọc Trinh, đến lượt ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị trang nước ngoài vạch mặt dùng hàng 'pha kè' - Ảnh 4

 Trang chuyên theo dõi sử dụng đồng hồ fake tag hẳn IG của Vũ Khắc Tiệp khi "bóc mẽ" anh dùng hàng "phake"

Không chỉ “nhắn gửi” đôi lời tới Vũ Khắc Tiệp, trang này còn chỉ ra "hàng tá" sự khác biệt của 2 phiên bản hàng thật - hàng nhái với rất nhiều thông số sai lệch như kích thước font chữ, kích thước, kích cỡ của kim cương... Trang này còn cho biết thêm, phiên bản hàng thật có giá khoảng 540.000 đến 600.000 USD, tức hơn 12 đến 13 tỷ đồng.

Hết Ngọc Trinh, đến lượt ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị trang nước ngoài vạch mặt dùng hàng 'pha kè' - Ảnh 5
Hết Ngọc Trinh, đến lượt ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị trang nước ngoài vạch mặt dùng hàng 'pha kè' - Ảnh 6
Hết Ngọc Trinh, đến lượt ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị trang nước ngoài vạch mặt dùng hàng 'pha kè' - Ảnh 7

 Trang này còn chỉ ra "hàng tá" điểm sai sót của chiếc đồng hồ fake mà Vũ Khắc Tiệp đeo

Không chỉ bị “bóc mẽ” dùng hàng “phake”, bên dưới phần bình luận, nhiều người nước ngoài cũng lên tiếng cho rằng bộ trang phục Dior mà Vũ Khắc Tiệp đang mặc cũng là hàng giả: “The Dior, too” (“Bộ đồ Dior cũng vậy”); “In our opinion, the Dior oblique shirt is also fake” (“Theo quan điểm của chúng tôi, họa tiết của chiếc áo Dior cũng là giả”).

Hết Ngọc Trinh, đến lượt ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị trang nước ngoài vạch mặt dùng hàng 'pha kè' - Ảnh 8

 Chưa dừng lại ở chiếc đồng hồ, bộ đồ Dior mà Vũ Khắc Tiệp diện cũng bị cư dân mạng nước ngoài cho là hàng nhái

Chưa rõ thực hư ra sao nhưng hiện tại, Vũ Khắc Tiệp vẫn chưa hề xóa hình ảnh bị tố diện đồ fake. Tuy nhiên, ông bầu đã khóa phần bình luận trên Instagram của mình.

Hết Ngọc Trinh, đến lượt ông bầu Vũ Khắc Tiệp bị trang nước ngoài vạch mặt dùng hàng 'pha kè' - Ảnh 9

 Hiện tại Vũ Khắc Tiệp chưa xóa bức ảnh trên IG của mình nhưng đã khóa chức năng bình luận

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