Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà tôi nhìn nhau kinh ngạc

Tâm sự 15/08/2025 20:00

Đến đêm tân hôn, chồng tôi mò vào phòng ôm lấy tôi đang nằm trên giường, anh biết tôi giận anh vì mời người yêu cũ đến đám cưới của mình. Anh thủ thỉ nói anh xem họ là bạn bè, tất cả đều có gia đình hết rồi.

Tôi thật sự không hiểu chồng mình nghĩ gì mà mời người yêu cũ đến đám cưới!

Chồng tôi có 3 cô người yêu cũ trước khi cưới tôi. Tôi từng nghe anh kể qua cũng không để tâm mấy. Nhưng ngày đám cưới, tôi phải chứng kiến cảnh người yêu cũ của chồng ăn mặc xinh đẹp nâng ly chúc mừng chồng tôi lấy vợ. Mà chồng tôi chưa từng nói với tôi chuyện này, làm tôi vừa bối rối vừa tức nghẹn mà chẳng lên tiếng được. Vì cả ba người đó dù sao cũng là khách mời, họ còn nhiệt tình chúc mừng chúng tôi trăm năm hạnh phúc.

Chồng tôi thì vẫn vô tư kéo ba cô ấy đến để chụp hình cùng bạn bè. Và chẳng ai thấy ngại ngùng gì, chỉ có tôi là mặt mày đơ ra, vì tôi không biết phải nghĩ thế nào với tình cảnh này. Quá mức khó hiểu!

Sau khi tiệc kết thúc, tôi giận chồng vì anh lại mời người yêu cũ đến, nếu họ giở trò quậy đám cưới thì thế nào? Huống hồ, ba người phụ nữ kia còn không ngại ngùng lên hát hò, nhảy múa tưng bừng, làm cả hội hôn cười giỡn, lắc lư theo. Tôi không biết là nên vui hay nên thấy xấu hổ cho được? 

Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà tôi nhìn nhau kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm tân hôn, chồng tôi mò vào phòng ôm lấy tôi đang nằm trên giường, anh biết tôi giận anh vì mời người yêu cũ đến đám cưới của mình. Anh thủ thỉ nói anh xem họ là bạn bè, tất cả đều có gia đình hết rồi. Tôi nghe mà chẳng tin được, tình cũ mà xem là bạn được sao? Chồng tôi thấy tôi vẫn không tin thì lấy quà cưới của ba người ấy ra để tôi tự bóc.

Tôi nghi ngờ nhìn chồng, chẳng biết họ tặng vợ chồng tôi cái gì. Lúc mở ra xem, tôi và chồng trố mắt nhìn nhau. Ba cô người yêu cũ của chồng tặng vợ chồng tôi hai bộ nội y nóng bỏng, tôi vừa nhìn qua thôi đã thấy đỏ hết mặt. Chồng tôi cười ha hả vì món quà đặc biệt này của hội người yêu cũ. Anh vỗ vai nói với tôi đừng nghi ngờ, anh và bọn họ thật sự là bạn bè tốt.

Sau ngày cưới, ba người yêu cũ của chồng lần lượt kết bạn Facebook với tôi, còn thường xuyên trò chuyện, rủ tôi ra ngoài chơi. Tôi ban đầu dù thấy ngại ngùng, nhưng vẫn đồng ý. Không phải tôi muốn làm bạn với họ, mà là muốn đi xem liệu họ có nuôi hy vọng tình cũ không rủ cũng tới với chồng tôi không. Dù sao thì tôi vẫn không tin họ lắm!

Có thai sau 3 năm kết hôn nhưng chồng nhất định không cho đi khám thai, 1 ngày vô tình mở ga trải giường tôi quyết định ly hôn

Có thai sau 3 năm kết hôn nhưng chồng nhất định không cho đi khám thai, 1 ngày vô tình mở ga trải giường tôi quyết định ly hôn

Một tháng sau, tôi vẫn chưa có biểu hiện thai nghén nào, tôi muốn đi khám thai nhưng chồng tôi nhất định không cho đi. Chồng chỉ an ủi tôi và bảo rằng, đừng nóng vội. Vậy nhưng tôi thực sự không thể làm được vì tôi quá nóng lòng chờ đợi đứa con này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà tôi nhìn nhau kinh ngạc

Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà tôi nhìn nhau kinh ngạc

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 16/8/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/8/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng bất ngờ thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng bất ngờ thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Kết hôn 7 năm nhưng chưa thể có con, vừa về nhà cô con dâu đã khóc nức nở sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng

Kết hôn 7 năm nhưng chưa thể có con, vừa về nhà cô con dâu đã khóc nức nở sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Ngày tôi tái hôn nhưng khi nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay

Ngày tôi tái hôn nhưng khi nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 16/8/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 16/8/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Mừng thầm vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, tôi rợn người ám ảnh hành động của anh mỗi đêm

Mừng thầm vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, tôi rợn người ám ảnh hành động của anh mỗi đêm

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu

Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp như Rồng cưỡi mây, tiền tài kéo đến như vũ bão, làm ăn xuôi thuận, rộng đường thành công

Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp như Rồng cưỡi mây, tiền tài kéo đến như vũ bão, làm ăn xuôi thuận, rộng đường thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó

Nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm người hành hương, 34 người tử vong

Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm người hành hương, 34 người tử vong

Tử vi thứ Bảy 16/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Bảy 16/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng bất ngờ thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng bất ngờ thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Kết hôn 7 năm nhưng chưa thể có con, vừa về nhà cô con dâu đã khóc nức nở sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng

Kết hôn 7 năm nhưng chưa thể có con, vừa về nhà cô con dâu đã khóc nức nở sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng

Ngày tôi tái hôn nhưng khi nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay

Ngày tôi tái hôn nhưng khi nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay

Mừng thầm vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, tôi rợn người ám ảnh hành động của anh mỗi đêm

Mừng thầm vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, tôi rợn người ám ảnh hành động của anh mỗi đêm

Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu

Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu

Nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó

Nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó