Ngọc Trinh vô tình chộp thẳng vùng nhạy cảm Vũ Khắc Tiệp, nhưng ông bầu cũng nào có vừa, vỗ mông nàng như cơm bữa

Giải trí 24/11/2021 10:23

Cặp đôi nhiều khi vì quá thân thiết nên những hành động nhạy cảm xảy ra như cơm bữa.

Ngọc trinh mới đây khiến dân tình cười nghiêng ngả khi đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc "gượng trân" giữa cô và ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Chẳng là, 2 anh em đang ngồi trên ghế ăn bim bim, nhưng vì quá chú tâm vào điện thoại mà cô nàng với tay lấy bim bim để ăn thì lại đặt tay lên trúng khu vực nhạy cảm của người anh. Cả 2 lúc này chỉ biết nhìn nhau ngượng ngùng.

Ngọc Trinh vô tình chộp thẳng vùng nhạy cảm Vũ Khắc Tiệp, nhưng ông bầu cũng nào có vừa, vỗ mông nàng như cơm bữa - Ảnh 1

Đang vô tư ăn, mỗi người một việc.

Ngọc Trinh vô tình chộp thẳng vùng nhạy cảm Vũ Khắc Tiệp, nhưng ông bầu cũng nào có vừa, vỗ mông nàng như cơm bữa - Ảnh 2

Biểu cảm đứng hình của cả 2 trong tình huống khó đỡ. 

Có thể thấy rõ đây không phải là một sự vô tình mà là một clip diễn của cặp đôi. Clip đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, có thể cả 2 muốn diễn một clip hài cho mọi người cùng xem nhưng đây là một hành động kém duyên không nên đưa lên sóng trực tiếp. Đáng nói, đây không phải lần đầu họ có những cử chỉ, hành động nhạy cảm như vậy. Trước đó, ông bầu cũng từng nhiều lần khiến dân mạng dậy sóng trước những hành động quá vô tư với người đẹp nội y như vỗ mông, sờ mó những vùng nhạy cảm.

Ngọc Trinh vô tình chộp thẳng vùng nhạy cảm Vũ Khắc Tiệp, nhưng ông bầu cũng nào có vừa, vỗ mông nàng như cơm bữa - Ảnh 3Ngọc Trinh vô tình chộp thẳng vùng nhạy cảm Vũ Khắc Tiệp, nhưng ông bầu cũng nào có vừa, vỗ mông nàng như cơm bữa - Ảnh 4

Cặp đôi nhiều khi vì quá thân thiết nên những hành động nhạy cảm xảy ra như cơm bữa.

Bạn thân Ngọc Trinh đăng ảnh nằm trên bàn mổ ngực khiến fan lo lắng

Bạn thân Ngọc Trinh đăng ảnh nằm trên bàn mổ ngực khiến fan lo lắng

Trà Ngọc Hằng - bạn thân Ngọc Trinh đăng tâm thư dài nhắc đến sự mất mát người thân, từng muốn gục ngã khiến fan lo lắng. Nhiều người để lại bình luận động viên chân dài.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp nữ hoàng nội y ngọc trinh

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 57 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 27 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy