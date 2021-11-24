Ngọc Trinh vô tình chộp thẳng vùng nhạy cảm Vũ Khắc Tiệp, nhưng ông bầu cũng nào có vừa, vỗ mông nàng như cơm bữa

Cặp đôi nhiều khi vì quá thân thiết nên những hành động nhạy cảm xảy ra như cơm bữa.

Ngọc trinh mới đây khiến dân tình cười nghiêng ngả khi đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc "gượng trân" giữa cô và ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Chẳng là, 2 anh em đang ngồi trên ghế ăn bim bim, nhưng vì quá chú tâm vào điện thoại mà cô nàng với tay lấy bim bim để ăn thì lại đặt tay lên trúng khu vực nhạy cảm của người anh. Cả 2 lúc này chỉ biết nhìn nhau ngượng ngùng.

Đang vô tư ăn, mỗi người một việc.

Biểu cảm đứng hình của cả 2 trong tình huống khó đỡ.

Có thể thấy rõ đây không phải là một sự vô tình mà là một clip diễn của cặp đôi. Clip đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, có thể cả 2 muốn diễn một clip hài cho mọi người cùng xem nhưng đây là một hành động kém duyên không nên đưa lên sóng trực tiếp. Đáng nói, đây không phải lần đầu họ có những cử chỉ, hành động nhạy cảm như vậy. Trước đó, ông bầu cũng từng nhiều lần khiến dân mạng dậy sóng trước những hành động quá vô tư với người đẹp nội y như vỗ mông, sờ mó những vùng nhạy cảm.

Cặp đôi nhiều khi vì quá thân thiết nên những hành động nhạy cảm xảy ra như cơm bữa.

Bạn thân Ngọc Trinh đăng ảnh nằm trên bàn mổ ngực khiến fan lo lắng Trà Ngọc Hằng - bạn thân Ngọc Trinh đăng tâm thư dài nhắc đến sự mất mát người thân, từng muốn gục ngã khiến fan lo lắng. Nhiều người để lại bình luận động viên chân dài.

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