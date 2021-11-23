Ngọc Trinh nhảy nhót khoe đường cong nóng bỏng giữa phố đông người nhưng lại bị dân tình chê bai vì điều này

Tối qua (21/11), Ngọc Trinh cùng hội bạn thân ăn chơi thác loạn, xuống phố đông người nhảy nhót tưng bừng. Sau khi chia sẻ clip trên trang instagram cá nhận, nữ hoàng nội y đã nhận về vô vàn chỉ trích từ cư dân mạng. Không phải vì cô khoe thân quá lố hay làm gì không tưởng, mà chính bởi ý thức không chấp hành quy định phòng dịch Covid giữa lúc cả thế giới đang phải gồng mình chống lại con virut đáng sợ này.

Cụ thể, người đẹp cùng hội bạn thản nhiên nô đùa giữa phố mà không đeo khẩu trang trong khi dịch Covid-19 vẫn diễn ra căng thẳng.

Nhiều dân mạng phải lên tiếng bình luận: "Không đeo khẩu trang nhảy ngoài phố! Đẹp mặt cho họ Hoa hậu không có tiền cạp đất mà ăn".

Ai nấy đều tỏ ra lo lắng khi người đẹp cùng hội bạn không chịu đeo khẩu trang xuống phố đông người.

Là người đẹp chăm hở bạo của showbiz, cô nàng không ngại bỏ ra số tiền lớn để đầu tư cho những cảnh quay hay bộ ảnh táo bạo.

Thế nhưng, trong thời điểm Covid-19 vẫn còn diễn biến căng thẳng, dù có hi sinh vì nghệ thuật thì cũng mong rằng Ngọc Trinh sẽ đảm bảo theo đúng các quy định để phòng tránh dịch bệnh.