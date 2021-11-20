Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021

Tin tức giải trí 20/11/2021 08:31

Thùy Tiên là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đang diễn ra tại Phuket, Thái Lan.

Chiều ngày 18/11, tại buổi họp báo đầu tiên chào mừng các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên đã chọn bộ váy gợi cảm căt xẻ táo bạo, nổi bật giữa giàn thí sinh ăn mặc chừng mực.

Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 1

Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 2

Trên sóng livestream, đại diện Việt Nam là thí sinh xuất hiện cuối cùng. Trang phục của cô khiến khán giả quốc tế khá bất ngờ về độ '"ngắn" và "hở".

Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 3

Nhiều người cho rằng trang phục này không phù hợp với sự kiện họp báo, thậm chí là quá hớ hênh, thiết kế trông thiếu tinh tế và kém duyên.

Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 4

Cận cảnh bộ trang phục của Thùy Tiên, đây là một tác phẩm của NTK Long Nguyễn.

Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 5

Trang phục với những đường cắt xẻ qua rốn, vùng nhạy cảm được che chắn bằng lớp tua rua mỏng manh, ngắn cũn cỡn.

Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 6

Hình ảnh của đại diện Viện Nam khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng đến sự xuất hiện "ồn ào" của Ngọc Trinh tại thảm đỏ LHP Cannes 2019.

Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 7

Hay "quả bom sex" xứ Trung Can Lộ Lộ.

Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 8

Ngược lại với Thủy Tiên, hầu hết thí sinh đều nhận đươc lời khen khi diện váy vóc gợi cảm chừng mực cho sự kiện trang trọng.

Một số hình ảnh trước đó của Thủy Tiên tại cuộc thi:

Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 9

Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 10

Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 11Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 12Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 13Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 14Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 15Shock: Thùy Tiên diện váy ngắn hở bạo hơn cả Ngọc Trinh tại Miss Grand 2021 - Ảnh 16

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Từ khóa:   Miss Grand International 2021 Thùy Tiên Thùy Tiên hở bạo

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