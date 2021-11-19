Cô dâu “vất vả” nhất MXH: “Còng lưng” mang 30 cây vàng, 400 triệu đồng trong ngày cưới

Danh tính cô dâu vừa xinh đẹp, vừa "số hưởng" này đang được cộng đồng mạng ráo riết truy tìm những ngày qua.

Nhân vật chính của phần quà cưới ''khủng'' bao gồm 30 cây vàng và 400 triệu tiền mặt này là Quỳnh Lê (SN 2000, Ô Môn, Cần Thơ) và chú rể H.C cùng quê. Ngoài sự chú ý vào phần quà cưới, nhan sắc của cô dâu cũng khiến dân mạng xuýt xoa.

Theo chia sẻ của Quỳnh, sau thời gian hoãn cưới vì dịch bệnh, ngày 15/11 cô và chồng đã tổ chức lễ vu quy đơn giản ở Cần Thơ.

Trong clip gây bão MXH, thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận, Quỳnh Lê và chồng vui mừng hớn hở nhận những món quà từ người thân. Chỉ cần lướt qua, người xem cũng bị choáng ngợp bởi vòng kiềng, lắc tay, vàng miếng,.. lấp lánh. Nhiều người còn nói đùa, đeo nhiều vàng như thế chắc cô dâu mỏi cổ lắm. Ngoài ra, hai người cũng được trao tặng số tiền mặt khủng lên đến 400 triệu đồng, bao gồm nhiều cọc dày 500.000 đồng cùng với USD trên bàn.

Quỳnh Lê bày tỏ sự bất ngờ khi những hình ảnh đám cưới lại được mọi người quan tâm như vậy. Cô chia sẻ, do dịch bệnh nên cả hai tổ chức đám cưới chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình, tổng cộng cũng chỉ khoảng 20 người. Theo phong tục truyền thống, ông bà, bố mẹ và người thân sẽ tặng vàng và tiền mặt cho cô dâu chú rể làm vốn trong lễ ăn hỏi. Cô dâu trẻ cảm thấy rất vui khi được chú ý nhưng cũng e sợ những bình luận tiêu cực.

Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận dí dỏm duới clip:

-Ôi lấy chồng đúng là “gánh nặng” mà.

-Cô dâu chú rể chắc kiếp trước giải cứu nhân loại à.

-Cô dâu xinh quá!!! Chị ơi có nặng quá thì đưa em mang đỡ cho.

-Lấy chồng mà “gánh nặng” như thế này thì em lấy 10 chồng cũng được.

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