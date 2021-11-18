Nữ ca sỹ phơi bày 'bộ phận nhạy cảm' vào mặt khán giả, cảnh sát vào cuộc điều tra

Giải trí 18/11/2021 06:55

Nữ ca sĩ Sophia Urista của nhóm nhạc Brass Against đang bị cảnh sát triệu tập điều tra sau khi đi tiểu vào mặt người hâm mộ.

Vừa qua, trong đêm nhạc của nhóm Brass Against, nữ ca sĩ chính Sophia Urista đã tiết lộ việc cô buồn đi tiểu nhưng không thể nhịn để đi tới phòng vệ sinh. 

Ngay lúc đó, một fan nam cuồng nhiệt đã lên sân khấu và tự nguyện giúp thần tượng xử lý tình huống éo le này. Tuy nhiên, điều gây sốc là nữ ca sỹ đã ngang nhiên cởi quần và đi tiểu vào mặt vị khán giả này, khiến tất cả người xem không khỏi giật mình kinh hãi. 

Hành động phản cảm của Sophia Urista đã được nhiều khán giả quay lại. Đoạn video gây sốc đang được cộng đồng mạng lan truyền trên mạng xã hội, phần lớn bày tỏ thái độ ghê tởm và bất bình. Trên Twitter, một tài khoản đã bình luận: “Cô ta vượt quá giới hạn rồi, thật kinh tởm. Tôi chỉ muốn nôn khi nhìn thấy cảnh đó”. Người khác nói: “Lạy chúa, lúc ấy tôi còn chẳng thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình”. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin có mặt tại buổi biểu diễn ngày hôm đó, nhiều người trong lúc phấn khích còn hò reo và cổ vũ việc làm của Sophia Urista.

Nữ ca sỹ phơi bày 'bộ phận nhạy cảm' vào mặt khán giả, cảnh sát vào cuộc điều tra - Ảnh 1

Sau khi sự việc làm dấy lên những làn sóng tranh cãi, mới đây phía Cảnh sát địa phương - nơi diễn ra đêm nhạc đã vào cuộc điều tra sự việc vì hành động này có thể đã vi phạm luật "tiếp xúc khiếm nhã". 

Theo Điều lệ Florida số 800.03 quy định, ai đó "phơi bày bộ phận sinh dục của mình ở nơi công cộng một cách thô tục, khiếm nhã", nếu bị kết tội, có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt 1.000 USD hoặc lên đến một năm tù giam. 

Nữ ca sỹ phơi bày 'bộ phận nhạy cảm' vào mặt khán giả, cảnh sát vào cuộc điều tra - Ảnh 2

Hiện, phía nhóm nhạc Brass Against vẫn chưa có phản hồi về báo cáo điều tra mới nhất của cảnh sát. 

Nữ ca sỹ phơi bày 'bộ phận nhạy cảm' vào mặt khán giả, cảnh sát vào cuộc điều tra - Ảnh 3

Trước đó, trên trang Twitter, đại diện nhóm nhạc Brass Against đã lên tiếng sau sự việc: "Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời tại đêm nhạc Welcome To RockVille. Sophia đã có hành động đi quá xa. Đó không phải điều mà chúng tôi mong đợi và cam kết không để việc này tái diễn".

Cộng đồng mạng nhận xét Sophia Urista hoàn toàn có thể xin phép tạm dừng 5 phút để đi vệ sinh, có thể dùng bô ngay sau cánh gà nếu sợ thời gian di chuyển quá lâu. 

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Từ khóa:   #Ca sỹ #Người nổi tiếng #Nhóm nhạc

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