Nữ ca sỹ phơi bày 'bộ phận nhạy cảm' vào mặt khán giả, cảnh sát vào cuộc điều tra

Vừa qua, trong đêm nhạc của nhóm Brass Against, nữ ca sĩ chính Sophia Urista đã tiết lộ việc cô buồn đi tiểu nhưng không thể nhịn để đi tới phòng vệ sinh.

Sau khi sự việc làm dấy lên những làn sóng tranh cãi, mới đây phía Cảnh sát địa phương - nơi diễn ra đêm nhạc đã vào cuộc điều tra sự việc vì hành động này có thể đã vi phạm luật "tiếp xúc khiếm nhã".

Theo Điều lệ Florida số 800.03 quy định, ai đó "phơi bày bộ phận sinh dục của mình ở nơi công cộng một cách thô tục, khiếm nhã", nếu bị kết tội, có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt 1.000 USD hoặc lên đến một năm tù giam.

Hiện, phía nhóm nhạc Brass Against vẫn chưa có phản hồi về báo cáo điều tra mới nhất của cảnh sát.

Trước đó, trên trang Twitter, đại diện nhóm nhạc Brass Against đã lên tiếng sau sự việc: "Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời tại đêm nhạc Welcome To RockVille. Sophia đã có hành động đi quá xa. Đó không phải điều mà chúng tôi mong đợi và cam kết không để việc này tái diễn".

Cộng đồng mạng nhận xét Sophia Urista hoàn toàn có thể xin phép tạm dừng 5 phút để đi vệ sinh, có thể dùng bô ngay sau cánh gà nếu sợ thời gian di chuyển quá lâu.