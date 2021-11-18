Cháu dâu “chim chuột” với chú chồng trong khách sạn, 'tuesday' quỳ gối ăn trọn 2 cái tát lệch mặt

Thì ra là bấy lâu nay người vợ này đã nghi ngờ chồng mình thường 'ăn vụng' bên ngoài, hơn nữa nhiều người quen cũng thường mật báo rằng chồng bà thường đi khách sạn với một cô gái trẻ nên bà và cháu trai đã lên kế hoạch đi bắt quả tang.

Trên đời này, việc bắt gặp vợ/chồng mình ngoại tình đã vô cùng đau đớn rồi. Đau đớn hơn, người phụ nữ ở Tín Dương, Hà Nam (Trung Quốc) còn phải chứng kiến chồng mình ăn nằm với chính người thân họ hàng trong nhà.

Hai người quyết định bắt đôi “gian phu dâm phụ” này ngay tại trận. Khi cánh cửa phòng bật mở, họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng không thể nhục nhã hơn. Trong những đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên MXH, người cháu dâu thấy bà thím và chồng thì đã sợ hãi quỳ xuống van xin. Tuy nhiên, ả 'tuesday' này vẫn lãnh trọn 2 cái tát lệch mặt, bị túm tóc và yêu cầu nói rõ mọi chuyện.

Trong ngày xảy ra sự việc, cả người chú và cháu dâu đều đi ra ngài. Cháu trai và bà thím đã âm thầm theo dõi rồi phát hiện cả hai đã đi vào một khách sạn cách nhà họ khá xa.

Mặc cho người cháu dâu khóc lóc van xin chồng và thím tha thứ thì người chú vẫn ngồi im như phỗng và tỏ ra dửng dưng với diễn biến gay cấn của vụ đánh ghen. Người vợ giận cháu nhưng cũng giận chồng không kém, cô túm tóc chồng và mắc nhiếc: "Ăn vụng mà không biết chùi mép. Định ăn cỏ gần hang sao anh?" Tuy nhiên, ông này vẫn không tỏ thái độ gì và cũng không nhận lỗi, mặc kệ cho đối phương thỏa sức mắng nhiếc.

Clip về màn đánh ghen này đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ xót xa khi gia đình này lại phải đối mặt với câu chuyện không đáng có. Hi vọng cả người thím và người cháu trai có thể suy nghĩ thấu đáo để đưa ra quyết định tốt nhất có thể

Những màn đánh ghen động trời như vậy không còn lạ lẫm trong xã hội hiện nay, như mới đây, một vụ việc vợ đến gặp chồng cùng nhân tình gây chú ý mạng xã hội.

Cụ thể cô gái này đi cùng ba mình, con trai và cả một anh công an. Ngoài ra còn có một người theo sau chịu trách nhiệm quay clip. Khi đến nơi và gõ cửa nhà, ông chồng mở cửa, cô vợ định ập vào thì anh công an tiến đến ngăn lại và bắt đầu giải thích chuyến đến kiểm tra hôm nay.

Sau đó anh quay sang phía ông chồng để trình bày buổi gặp mặt này là để hai bên nói chuyện. Người đàn ông lớn tuổi được cho là bố bà vợ cũng liên tục khuyên con mình bình tĩnh và bước vào căn nhà đó.

Lúc sau, nhân vật tình mới của người chồng cũng bước ra và được yêu cầu ra nói chuyện.

“Em ra luôn đi em, em ra nói chuyện. Trước sau cũng phải ba mặt một lời mà, em cướp chồng người ta mà em làm vậy được sao”, cô vợ vẫn bình tĩnh nói.

Hành động của cô vợ được đa phần cộng đồng mạng khen văn minh và tỉnh táo, xứng đáng để nhiều người học hỏi.

Tuy nhiên không thể không khẳng định rằng ngoại tình mang tới khoái cảm nhất thời nhưng sẽ để lại nỗi đau dai dẳng. Những người ngoại tình chỉ biết sung sướng cho hiện tại mà không nhìn thấy tương lai khổ đau. Vì vậy khi đã yêu thì xin hãy yêu bằng tất cả con tim và lý trí.