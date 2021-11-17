Bí thư TP.HCM: Không chủ quan phòng dịch dù đã tiêm 2 mũi, vaccine chỉ giúp giảm 4 điều này!

Xã hội 17/11/2021 11:48

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói vaccine chỉ giúp 4 yếu tố là giảm lây, giảm nhiễm, giảm nặng và giảm tử vong. Vì vậy, người dân không chủ quan dù đã tiêm 2 mũi vaccine.

Theo Zingnews đưa tin, sáng 17/11, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM đã sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt thứ 4 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (UBMTTQVN). 

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cho biết, độ phủ vaccine hiện tại ở TP.HCM đã đạt tỷ lệ gần như cao nhất miền Nam nhờ được Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế ưu tiên phân bổ cho trung tâm vùng. Tuy nhiên, hiện một số nơi có biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác. Các doanh nghiệp sản xuất, hộ kinh doanh luôn cần nghĩ tới thực hiện đúng quy định an toàn.

Khi các tỉnh trong vùng chưa phủ được vaccine thì việc đi lại cần phải quản lý để không ảnh hưởng đến lưu thông nhưng vẫn kiểm soát dịch bệnh.

Ông Nên nhắc nhớ dù người dân dù đã tiêm vaccine nhưng vẫn phải thực hiện đúng khuyến cáo 5K, không được chủ quan. Vaccine chỉ giúp giảm 4 điều: Giảm lây, giảm nhiễm, giảm nặng, giảm tử vong.

Bí thư TP.HCM: Không chủ quan phòng dịch dù đã tiêm 2 mũi, vaccine chỉ giúp giảm 4 điều này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, nhiều trường hợp đã tiêm 2 mũi vaccine, mắc covid-19 vẫn chuyển nặng và đặc biệt vẫn có người tử vong. Lý giải điều này, Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho rằng, mỗi người có sức khỏe, cơ địa, điều kiện để ứng phó, chịu đựng với dịch bệnh khác nhau, không thể lấy người này so sánh với người khác.

Đại dịch bộc lộ rõ điểm yếu mà lâu nay thành phố chưa làm được, đó là đời sống của một bộ phận nhân dân chưa đảm bảo được sự an toàn trong dịch bệnh và các yêu cầu tối thiểu khác. Số này không nhỏ nên khi dịch đến, dù đã dùng các biện pháp "nghiệt ngã nhất" nhưng cũng không thể ngăn chặn sự lây lan của dịch tại một số nơi, ở một số nhóm người.

Qua đó, ông khẳng định vấn đề này cần giải quyết càng sớm càng tốt, thành phố đang thực hiện chiến lược và chính sách an sinh xã hội, trong đó có nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân,...

Bên cạnh, thành phố đang chỉ đạo rà soát chính sách phục hồi, ổn định thị trường lao động và nhiều vấn đề xã hội cấp bách khác. Ông đề nghị MTTQVN TP.HCM tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện sứ mệnh chăm lo an sinh, nâng cao đời sống nhân dân; các chương trình thiện nguyện giúp đỡ người khó khăn, trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa sau đại dịch...

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