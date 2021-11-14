Một số tỉnh miền Tây đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 2 phòng Covid-19 cho bà con và hơn 50% dân số đã được tiêm

Xã hội 14/11/2021 12:43

Những ngày qua, các tỉnh miền Tây đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 2 ngừa Covid-19 cho người dân. Bên cạnh đó, các tỉnh thành vẫn tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm ở những nơi có ca mắc mới.

Theo thông tin từ Zing New, 3 ngày qua, các tỉnh An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng có số ca mắc Covid-19 tăng cao. Tuy nhiên, nhờ độ phủ vaccine mũi 2 khá cao nên cấp độ dịch tại những địa phương này không tăng và có nơi giảm mạnh.

Bạc Liêu và An Giang tăng tốc

Sáng 14/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 273 F0 mới được phát hiện bằng xét nghiệm rRT-PCR trong 24 giờ qua, tăng 85 trường hợp so với ngày trước.

Trong 118 F0 cộng đồng (tăng 78 so với ngày 13/11), TP.Bạc Liêu có đến 41 người, thị xã Giá Rai 18, huyện Đông Hải 18, Hồng Dân 13…

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành y tế tỉnh Bạc Liêu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 2 cho người dân trong độ tuổi được chỉ định. Nếu như 9 ngày trước, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 và 2 tại Bạc Liêu là 74,57% và 17,26% thì hiện tăng lên 81,92% và 51,56%.

Tại An Giang, tỉnh này ghi nhận F0 mới cao nhất từ trước đến nay là 695 ca trong 24 giờ qua. Trong 135 F0 cộng đồng, huyện An Phú 31 ca, Châu Phú 26, Châu Thành 22 ca,…

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Các tỉnh miền Tây triển khai nhanh chóng tiêm vaccine mũi 2 cho người dân. Ảnh: Internet

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, số F0 cộng đồng toàn tỉnh giảm 65 trường hợp so với ngày trước. Tuy nhiên, F0 trong các khu cách ly tập trung tăng 152 trường hợp và khu phong tỏa tăng 68 F0.

Trong 24 giờ qua, ngành y tế An Giang tiêm vaccine mũi 2 cho 63.669 người, nâng tổng số trường hợp đủ 2 liều lên 729.008 (53,15%).

Hiện, An Giang được Bộ Y tế phân bổ 15 đợt vaccine với 2.472.440 liều vaccine, đã tiêm 2.043.965 liều (82,67%). Tỉnh này đã tiêm vaccine cho học sinh 16-17 tuổi, được 12.462 liều.

Sóc Trăng không có vùng đỏ

Trong 24 giờ qua, Sóc Trăng ghi nhận 364 F0 mới, tăng 21 trường hợp so với ngày trước. Ngoài 199 F1 trở thành F0, tỉnh này có thêm 148 ca nhiễm nCoV cộng đồng, nâng tổng số người mắc Covid-19 từ 27/4 đến nay lên 9.176.

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có 48 cơ sở điều trị Covid-19 (44 tầng 1) với khả năng điều trị 4.541 người. Trong 3.092 người đang nằm viện, 632 trường hợp dưới 16 tuổi, 216 người từ 65 tuổi trở lên.

Sau 30 lần được Bộ Y tế phân bổ, Sóc Trăng nhận được 1.682.430 liều vaccine và đã tiêm 1.173.778 liều. Hiện, địa phương này có gần 90% người được tiêm mũi 1 theo số liệu cập nhật nhưng thực tế đã trên 97%.

Đối với số người được tiêm đủ 2 mũi vaccine ở Sóc Trăng, số liệu cập nhật 44,23% nhưng thực tế hơn 50%. Vì vậy, tỉnh này không có xã, phường, thị trấn nào rơi vào vùng đỏ (cấp 4), 66 vùng xanh, 29 vùng vàng và 14 vùng cam.

Cà Mau không có xã, phường vùng xanh

Tại Cà Mau, Sở Y tế tỉnh này vừa cập nhật cấp độ dịch cấp xã, phường. Do tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 mới đạt 33,7% dân số nên địa phương không có vùng xanh nào. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 tại Cà Mau là 74,4% dân số.

Trong 101 xã, phường, thị trấn ở Cà Mau, có 7 vùng đỏ, 36 vùng cam, còn lại vùng vàng.

Hiện, toàn tỉnh Cà Mau có tổng F0 lũy tiến là 4.125 người (8 trường hợp năm 2020). 2.041 người xuất viện. Số F0 đang điều trị 2.159 người.

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