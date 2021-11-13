Bà Phương Hằng 'lộ' không gian 'họp fan' ngày mai, một chi tiết chứng tỏ độ 'mạnh tay' không phải dạng vừa

Xã hội 13/11/2021 18:56

Theo như tiết lộ trước đó, buổi giao lưu lần này sẽ có sự tham gia của ông Dũng Lò Vôi và một số khách mời "quen mặt" của bà Phương Hằng.

Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng khi liên tục lên livestream chia sẻ về những vấn đề "nóng". Từ chuyện từ thiện của giới nghệ sĩ đến gần đây nhất là vụ ồn ào về Tịnh Thất Bồng Lai.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ CEO đã có thông báo mới sẽ tổ chức một buổi "họp fan" tại Đại Nam. Đến chiều ngày 13/11, nữ thư ký đã đăng tải loạt ảnh chuẩn bị cho buổi "fan meeting" thứ hai của bà chủ Đại Nam.

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Bài đăng của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Theo như tiết lộ trước đó, buổi giao lưu lần này sẽ có sự tham gia của ông Dũng Lò Vôi và một số khách mời "quen mặt" của bà Phương Hằng.

Được biết, trước đó, khi KDL Đại Nam được mở cửa trở lại sau dịch Covid-19, bà Hằng cũng đã có một buổi giao lưu tương tự để chia sẻ, tâm sự về nhiều điều trong cuộc sống. 

"Ngó" qua khung cảnh lần này, CĐM càng thêm bất ngờ với dãy ghế trắng dài, được xếp tỉ mỉ không thua gì các sự kiện tầm cỡ.

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Không gian tại địa điểm tổ chức - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu cũng được đầu tư mạnh tay để có được một buổi họp fan ưng ý nhất cho nữ đại gia.

Bên dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng đã để lại bình luận trầm trồ trước độ chịu chơi của bà chủ Đại Nam.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Hiện, buổi "fan meeting" vào ngày mai của nữ đại gia vẫn đang là chủ đề nóng được dư luận quan tâm.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng bà Hằng họp fan Nguyễn Phương Hằng

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