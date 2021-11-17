Điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách trên đường phố, thanh niên lao vào ô tô chở sơn và khiến một cô gái bị 'nhuộm trắng'

Một đoạn clip ghi lại cảnh một vụ va chạm giữa xe máy và ô tô tải chở sơn trên đường phố Hà Nội. Sau khi được đăng tải, câu chuyện nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người thanh niên lái xe máy với tốc độ cao lao thẳng vào ô tô chở sơn. Theo Pháp luật và Bạn đọc, sự việc xảy ra ở Mai Dịch, Hà Nội. Theo như trong clip, chiếc xe máy trên chạy rất nhanh, lạng lách và vượt đầu một chiếc ô tô di chuyển cùng hướng. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả người và xe đều đâm vào một chiếc ô tô tải chở sơn đang đậu bên đường.

Sau vụ va chạm, thùng sơn trắng trên xe đổ xuống, văng sơn trắng hết lên người một cô gái đi xe Lead đang đứng cạnh chiếc ô tô tải này. Hiện tại, chưa rõ tình trạng của nam thanh niên đi xe máy cũng như những tình tiết khác của vụ việc.

Cô gái bị 'nhuộm trắng' sau va chạm - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số chỉ trích hành động đi xe máy lạng lách, đánh võng nguy hiểm của nam thanh niên đi xe máy. Một số cho rằng việc ô tô tải chở sơn đậu bên đường như thế là sai luật. Hiện, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hà Nội: Vì sao không thể làm cáp treo chống ùn tắc giá rẻ bằng 1/10 đường sắt đô thị? Liệu với tình hình giao thông ùn ứ, quỹ đất đã cạn, Hà Nội có nên xây dựng một tuyến cáp treo để sử dụng giống như một hình thức giao thông công cộng?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dieu-khien-xe-may-voi-toc-do-cao-lang-lach-tren-duong-pho-thanh-nien-lao-vao-o-to-cho-son-va-khien-mot-co-gai-bi-nhuom-trang-436987.html