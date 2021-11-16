Sau Sở VH-TT&DL, vợ chồng bà Phương Hằng tiếp tục bị Bộ TT-TT 'gọi tên'

Mới đây, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã có những thông báo mới liên quan đến buổi giao lưu ngày 14/11 của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo Người Lao Động, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (PT-TH-TTĐT) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa có văn bản gửi Sở TT-TT tỉnh Bình Dương về việc xác minh, xử lý phát ngôn vi phạm trên mạng.

Theo văn bản này, qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận trên mạng và tiếp nhận thông tin phản ảnh từ báo chí, Cục PT-TH-TTĐT được biết ngày 14/11/2021, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Khu du lịch Đại Nam, đã tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu khán giả tại Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Buổi giao lưu này còn được phát trực tuyến (livestream) trên mạng thông qua nhiều kênh Facebook, Youtube…

Buổi giao lưu ngày 14/11 của vợ chồng bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Cục PT-TH-TTĐT nhận thấy nội dung phát ngôn trong buổi giao lưu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Cục PT-TH-TTĐT đề nghị Sở TT-TT tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) liên quan đến vụ việc trên. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý về Cục PT-TH-TTĐT trước ngày 30/11/2021.

Như đã thông tin trước đó, cũng theo Người Lao Động, vào ngày 15/11, đại diện Sở Văn Hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương cho biết đã giao thanh tra sở này kết hợp với lực lượng chức năng địa phương làm rõ việc liên quan đến buổi livestream do bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tổ chức.

"Sau khi làm việc với đại diện Khu du lịch Đại Nam, chúng tôi sẽ xem xét việc bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tổ chức như vậy có vi phạm quy định phòng, chống dịch hay không từ đó sẽ có hướng xử lý phù hợp" - đại diện Sở Văn Hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.

Liên quan đến sự kiện ngày 14/11 của bà Hằng, được biết, vợ chồng bà Hằng cùng một số khách mời đã có những chia sẻ thẳng thắng về những tranh cãi giữa bà và những cá nhân, tổ chức khác đã được nữ đại gia đề cập trong những buổi livestream trước đó. Buổi giao lưu có sự tham gia của đông đảo người dân từ khắp mọi nơi.

Hiện, diễn biến sự việc đang được nhiều người quan tâm.

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