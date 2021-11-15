Ngoài con trai út nổi tiếng, buổi 'họp fan' của bà Phương Hằng còn có sự xuất hiện của một cậu bé 'đặc biệt', danh tính khiến CĐM xôn xao

Mới đây, trên trang cá nhân của trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng đã chia sẻ hình ảnh của một nhân vật đặc biết khiến CĐM "náo loạn".

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ thư ký của bà Nguyễn Phương Hằng đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp cùng một người phụ nữ và cháu bé nhỏ tuổi kèm dòng trạng thái: "Có ai nhận ra em bé của ngày hôm qua không ạ". Lập tức, danh tính cháu bé được nhiều người quan tâm. Theo chia sẻ của cộng đồng mạng, bé này là một trong những trẻ được cứu sống nhờ Quỹ từ thiện Hằng Hữu. Bài viết của nữ thư ký - Ảnh: Chụp màn hình Có thể thấy, hiện tại, cháu bé đã khỏe mạnh, trộm vía bụ bẫm và đáng yêu. "Nhìn nụ cười hạnh phúc của bé và mẹ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những việc làm đầy ý nghĩa của vợ chồng bà Phương Hằng nhiều năm nay" - một tài khoản bình luận về bức ảnh trên diễn đàn mạng xã hội.

Đặc biệt, trong lần gặp gỡ này, cháu bé đã đến tham dự "họp fan" của bà Hằng tại Đại Nam. Qua đoạn clip được nữ thư ký đăng tải vài giờ sau đó, giữa đám đông fan hâm mộ, hình ảnh cháu bé vui vẻ cười đùa khiến không ít người tan chảy.

Được biết, vào trưa ngày 14/11, tại phố đi bộ Đại Nam đã diễn ra buổi giao lưu giữa vợ chồng bà Phương Hằng và các khách mời. Hôm ấy, con trai út Huỳnh Hằng Hữu - con chung của bà Hằng và ông Dũng "lò vôi" cũng xuất hiện cùng cha mẹ. Gia đình nữ CEO - Ảnh: Chụp màn hình Về Quỹ từ thiện Hằng Hữu, quỹ do công ty bà Hằng thành lập đã hoạt động hơn 7 năm, chuyên cứu giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy. Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đã ký kết thỏa thuận tài trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy cho trẻ em nghèo đến phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) và Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đó, Quỹ từ thiện Hằng Hữu sẽ tài trợ toàn bộ chi phí (ngoài khả năng chi trả của BHYT) để Bệnh viện thực hiện việc điều trị bệnh tim bẩm sinh, não úng thủy cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi nhập viện thực hiện các ca phẫu thuật, điều trị liên quan. Ngoài ra, Quỹ này còn trao tặng nhiều trang thiết bị phục vụ quá trình điều trị cho bệnh nhân nhi tại BV Đà Nẵng.

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