Ngoài con trai út nổi tiếng, buổi 'họp fan' của bà Phương Hằng còn có sự xuất hiện của một cậu bé 'đặc biệt', danh tính khiến CĐM xôn xao

Xã hội 15/11/2021 17:28

Mới đây, trên trang cá nhân của trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng đã chia sẻ hình ảnh của một nhân vật đặc biết khiến CĐM "náo loạn".

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ thư ký của bà Nguyễn Phương Hằng đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp cùng một người phụ nữ và cháu bé nhỏ tuổi kèm dòng trạng thái: "Có ai nhận ra em bé của ngày hôm qua không ạ". Lập tức, danh tính cháu bé được nhiều người quan tâm. Theo chia sẻ của cộng đồng mạng, bé này là một trong những trẻ được cứu sống nhờ Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

nguyen phuong hang 1
Bài viết của nữ thư ký - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, hiện tại, cháu bé đã khỏe mạnh, trộm vía bụ bẫm và đáng yêu. "Nhìn nụ cười hạnh phúc của bé và mẹ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những việc làm đầy ý nghĩa của vợ chồng bà Phương Hằng nhiều năm nay" - một tài khoản bình luận về bức ảnh trên diễn đàn mạng xã hội.

Đặc biệt, trong lần gặp gỡ này, cháu bé đã đến tham dự "họp fan" của bà Hằng tại Đại Nam. Qua đoạn clip được nữ thư ký đăng tải vài giờ sau đó, giữa đám đông fan hâm mộ, hình ảnh cháu bé vui vẻ cười đùa khiến không ít người tan chảy.

Được biết, vào trưa ngày 14/11, tại phố đi bộ Đại Nam đã diễn ra buổi giao lưu giữa vợ chồng bà Phương Hằng và các khách mời. Hôm ấy, con trai út Huỳnh Hằng Hữu - con chung của bà Hằng và ông Dũng "lò vôi" cũng xuất hiện cùng cha mẹ.

nguyen phuong hang 2
Gia đình nữ CEO -  Ảnh: Chụp màn hình 

Về Quỹ từ thiện Hằng Hữu, quỹ do công ty bà Hằng thành lập đã hoạt động hơn 7 năm, chuyên cứu giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy. Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đã ký kết thỏa thuận tài trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy cho trẻ em nghèo đến phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) và Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Theo đó, Quỹ từ thiện Hằng Hữu sẽ tài trợ toàn bộ chi phí (ngoài khả năng chi trả của BHYT) để Bệnh viện thực hiện việc điều trị bệnh tim bẩm sinh, não úng thủy cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khi nhập viện thực hiện các ca phẫu thuật, điều trị liên quan. Ngoài ra, Quỹ này còn trao tặng nhiều trang thiết bị phục vụ quá trình điều trị cho bệnh nhân nhi tại BV Đà Nẵng.

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng - chuyên gia tư vấn sức khỏe nổi tiếng qua đời vì Covid-19

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng - chuyên gia tư vấn sức khỏe nổi tiếng qua đời vì Covid-19

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng đã qua đời tại Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP Thủ Đức, sau một thời gian chống chọi với Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng bà Hằng họp fan Huỳnh Hằng Hữu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 49 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số