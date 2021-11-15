Bà ngoại lần đầu hé lộ bí kíp giúp tân Quán quân Olympia 'trúng tủ' trong trận Chung kết

Theo Pháp luật và Bạn đọc, bà ngoại của Hoàng Khánh đã rất vui và tự hào về thành tích mà cháu đạt được. Bà bày tỏ: "Cuộc đời cô giờ chỉ kỳ vọng vào các cháu, còn con cái trưởng thành hết rồi. Nhưng chưa ai làm được điều mà Khánh đạt được bây giờ".

Trở thành tân Quán quân Olympia , Nguyễn Hoàng Khánh đến từ THPT Bạch Đằng - Quảng Ninh nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau khi kết thúc cuộc thi, Hoàng Khánh cho hay cậu bạn được bố mẹ, đặc biệt là bà ngoại trợ giúp rất nhiều. Có thể nói, bà ngoại chính là người thầy đặc biệt, dẫn dắt Hoàng Khánh đến vinh quang vừa qua. Được biết, tân quán quân xuất thân trong một gia đình tri thức. Mẹ là giảng viên Đại học Hạ Long. Còn bà ngoại từng dạy Văn tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh.

Từ khi Khánh đăng ký thi Olympia, bà ngoại một phần vì về hưu có nhiều thời gian, một phần vì được các con nhờ vả nên đã dốc toàn tâm bồi dưỡng cho cháu. Bà ngoại đồng hành cùng Khánh qua mọi cuộc thi, xem tất cả các chương trình, gameshow trí tuệ để tổng hợp hết các câu hỏi có thể giúp ích cho cháu. Tất cả các số Đường lên đỉnh Olympia, bà của Khánh không bỏ sót một trận nào trong suốt 21 năm. Rồi các chương trình như Ai là triệu phú, Chinh phục, Chọn đâu cho đúng, và gần đây nhất là Vua Tiếng Việt đều được bà Khánh xem trọn bộ.

Đáng chú ý, cựu giảng viên Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh cũng cho biết, trong trận Chung kết năm, có rất nhiều câu hỏi nằm trong phần ghi chép của bà dành cho cháu ngoại ôn luyện.

"Cô rất bực mình vì Khánh trả lời sai câu hỏi Nguyễn Thị Duệ đó. Vì trước đó, cô đã thống kê một loạt các Nhà giáo trong thời kỳ phong kiến như Bà Huyện Thanh quan, Nguyễn Thị Lộ, Nguyễn Thị Duệ cho cháu.

Bởi sắp tới chuẩn bị tri ân ngày Nhà giáo 20/11 nên cô nghĩ chương trình có thể ra câu hỏi nằm trong lĩnh vực này. Hay cô cũng liệt kê những Nhà giáo nổi bật cho cháu như Đại tướng Võ Nguyên Giáp (từng là giáo viên dạy Sử),... Rồi cô cũng cập nhật cho cháu cả Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ,..." - bà ngoại quán quân tiết lộ.

Bên cạnh đó, bà ngoại dù đã "có công lớn" trong việc giúp cháu đạt đến vinh quang nhưng vẫn rất cám ơn cháu vì đã cho mình cơ hội để làm việc, giúp bản thân không bị lão hóa, trì trệ.

Bà ngoại Hoàng Khánh cũng tiết lộ vào thời gian hè - lúc Khánh có thời gian tập trung ôn luyện nhất - bà mỗi ngày đều soạn 50 câu hỏi. Ngoài việc để Khánh tự cập nhật kiến thức thì cô cũng trao đổi bằng việc hỏi cháu xem câu nào đúng, câu nào sai. Với câu sai, cô yêu cầu Khánh ghi lại để nhớ. Thời gian sau, khi bắt đầu năm học mới, trước khi học sinh chuyển sang học online thì Khánh ít thời gian hơn ôn luyện hơn với đợt hè.