Nghe tin một nữ ca sĩ 'đòi' đem con trai út đi 'thử ADN', ông Dũng 'lò vôi' chỉ nói 1 câu khiến đối phương 'cứng họng'

Xã hội 14/11/2021 17:40

Liên quan đến việc một nữ ca sĩ "đòi" đem con trai út Huỳnh Hằng Hữu ra xét nghiệm ADN với mình và 20 người đàn ông, mới đây, ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") đã có câu trả lời khiến ai cũng thán phục.

Ngày 14/11, ở KDL Đại Nam, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi giao lưu trực tiếp cùng khán giả. Tại đây, sau những chia sẻ về vấn đề oxy và kế hoạch kiện tụng trong thời gian tới đối với 1 số cá nhân, ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") bất ngờ được nam MC đặt câu hỏi về việc bản thân nghĩ như thế nào khi có một nữ ca sĩ đòi mang con trai út Huỳnh Hằng Hữu đi "thử ADN" với ông và thêm 20 người đàn ông khác?

Theo đó, ông cho biết: "Vợ chồng sống không có niềm tin sẽ phá vỡ tổ ấm của 1 gia đình. Cuộc sống của vợ chồng và con cái, tôi đặt một niềm tin to lớn. Tôi muốn nói một điều là cả trái tim tôi dành cho con, cho vợ và chia sẻ cho cộng đồng. Hữu là bản sao của tôi lúc bé".

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Vợ chồng bà Phương Hằng trong buổi giao lưu - Ảnh: chụp màn hình

Ngay lúc ấy, khi bà Hằng bày tỏ vẻ bức xúc rằng: "Nhưng cô ấy sỉ nhục anh" thì ông Dũng lại cho biết ông không xem đó là sỉ nhục, niềm tin vào gia đình mới là điều quan trọng. Đồng thời, doanh nhân cũng cho biết có thể thử ADN bất cứ lúc nào.

"Không có gì gọi là sỉ nhục hết, cô ấy như vậy là đang tạo nghiệp. Có khi người ta chỉ suy bụng ta ra bụng người. Ai gieo cái gì sẽ gặt cái nấy. Niềm tin trong gia đình rất quan trọng. Hạnh phúc không phải là công thức đâu mà các bạn cố đi tìm những phản đề của nó. Chỉ khi chúng ta dẹp bỏ nó đi thì chúng ta mới tìm thấy hạnh phúc. Còn tôi, con tôi, vợ tôi, xin thưa với quý vị, đi thử ADN lúc nào cũng được" - ông Dũng "lò vôi" chia sẻ trong buổi giao lưu.

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Bà Hằng đăng ảnh cùng chồng trên trang cá nhân hôm nay - Ảnh: FBNV

Được biết, cuộc khẩu chiến trên giữa nữ CEO và cô ca sĩ kia bắt nguồn việc nữ ca sĩ được cho là đang "cà khịa" số tiền 1.000 tỷ đồng mà bà chủ Đại Nam tuyên bố hiến tặng cho tỉnh Bình Dương làm quỹ phòng chống dịch. Bà Hằng cũng có nhiều đáp trả gay gắt khi cho rằng nữ ca sĩ này "đẻ thuê" cùng nhiều lùm xùm khác.

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Lời bình luận của cô ca sĩ được cho là 'cà khịa' bà Hằng - Ảnh: Internet

Trong một bài đăng gần đây, nữ ca sĩ này tiếp tục khẳng định: "Gia đình mình một dòng máu đỏ da vàng một bố một mẹ" và công khai cho biết muốn đem "bé út" của bà Hằng đi xét nghiệm ADN cùng với chồng bà và 20 người đàn ông khác.

Hiện, sự việc đang khiến dư luận quan tâm.

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