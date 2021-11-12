Tịnh Thất Bồng Lai giải bày sự thật về 'mẹ' của những đứa trẻ sống tại đây, luật sư nói gì?

Xã hội 12/11/2021 15:25

Luật sư Trần Minh Hải mới đây đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề nhận nuôi trẻ mồ côi và cho các em đi học trước những ồn ào gần đây của Tịnh Thất Bồng Lai.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai, mới đây, đại diện Tịnh Thất đã cho biết những đứa trẻ sống tại đây đều là trẻ mồ côi, được các "sư cô" nhận làm "mẹ" trên giấy tờ để thuận tiện cho việc đi học sau này.

"Tôi xin trả lời hộ các 'sư cô' rằng các cô làm 'mẹ' của các bé là đúng. Tuy nhiên, họ chỉ làm 'mẹ' của các bé trên mặt giấy tờ mà thôi. Bất kì đứa nhỏ nào cũng cần làm giấy tờ cho nó đi học, rồi nó cũng cần phải làm căn cước công dân sau này nữa. Vì vậy, việc có 'mẹ' đứng tên trên giấy khai sanh là hoàn toàn bình thường" - người đại diện Tịnh Thất cho biết.

tinh that bong lai 1
Tịnh Thất Bồng Lai cho biết những người phụ nữ sống tại đây chỉ là 'mẹ trên giấy tờ' - Ảnh: Internet

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 11/11, Luật sư Trần Minh Hải (Giám đốc điều hành Công ty Luật BASICO) để tìm hiểu về vấn đề này. Ông Hải cho biết, trẻ mồ côi hoặc trẻ em bị bỏ rơi khi mà ai đó muốn nhận làm con nuôi thì thủ tục thực hiện theo Luật Nuôi con nuôi năm 2010. 

Theo đó, người nhận nuôi là công dân Việt Nam nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận con nuôi thường trú. 

UBND cấp xã sẽ kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của người giám hộ, hoặc chính trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên. Sau đó, UBND cấp xã tổ chức đăng ký nuôi con nuôi, trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức giao nhận con nuôi và ghi vào sổ hộ tịch. 

 Kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con theo pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

tinh that bong lai 2
Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về việc trên giấy khai sinh có ghi rõ mục "con ruột, con nuôi" hay không? Ông Hải cho biết, theo quy định pháp luật và mẫu Giấy khai sinh hiện hành, thì trên Giấy khai sinh của trẻ, phần thông tin của cha mẹ sẽ không ghi rõ là cha, mẹ đẻ hay cha, mẹ nuôi, cũng như không ghi rõ là con đẻ hay con nuôi. 

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh sẽ quản lý nội bộ và ghi rõ “cha, mẹ nuôi” tại mục Ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh nếu cha, mẹ của trẻ là cha nuôi, mẹ nuôi.

Trước trường hợp Tịnh Thất Bồng Lai để những người phụ nữ làm "mẹ trên giấy tờ" cho các cháu bé, ông Hải đã có những chia sẻ thêm vệc thu tục để các trẻ mồ côi đi học như sau: 

Trẻ mồ côi dưới 18 tuổi chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nên theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015, các giao dịch, hoạt động nói chung, nhập học nói riêng của trẻ sẽ do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện hoặc phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

tinh that bong lai 3

Theo Điều 136 Bộ luật Dân sự năm 2015, đối với con chưa thành niên thì cha, mẹ là người đại diện theo pháp luật. Đối với người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ, thì người giám hộ sẽ là người đại diện theo pháp luật. 

Người giám hộ đương nhiên trong trường hợp này được xác định theo thứ tự quy định tại Điều 52 Bộ luật Dân sự năm 2015 gồm:

"1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.

2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.

3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ."

Trường hợp người chưa thành niên không có người giám hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì UBND cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ.

Nếu không xác định được người đại diện theo pháp luật trong các trường hợp nêu trên, thì người đại diện theo pháp luật của cá nhân là người do Tòa án chỉ định.

Xuất phát từ quy định nêu trên, nên thông thường ngoài các giấy tờ đăng ký nhập học, các trường sẽ yêu cầu cung cấp các tài liệu giấy tờ chứng minh thông tin về nhân thân của trẻ như Giấy khai sinh, giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện theo pháp luật.

Nhóm người bán giấy xét nghiệm Covid-19 tại sân Mỹ Đình khai gì?

Nhóm người bán giấy xét nghiệm Covid-19 tại sân Mỹ Đình khai gì?

Nhóm nhân viên của một phòng khám cho biết, đã tới khu vực bên ngoài sân Mỹ Đình để làm xét nghiệm Covid-19 với giá cao. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng họ chỉ cần mua và điền thông tin vào kết quả mà không cần lấy mẫu.

Xem thêm
Từ khóa:   Thầy ông nội Tịnh Thất Bồng Lai trẻ mồ côi mẹ trên giấy tờ

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 10 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 40 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số