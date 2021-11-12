Tịnh Thất Bồng Lai giải bày sự thật về 'mẹ' của những đứa trẻ sống tại đây, luật sư nói gì?

"Tôi xin trả lời hộ các 'sư cô' rằng các cô làm 'mẹ' của các bé là đúng. Tuy nhiên, họ chỉ làm 'mẹ' của các bé trên mặt giấy tờ mà thôi. Bất kì đứa nhỏ nào cũng cần làm giấy tờ cho nó đi học, rồi nó cũng cần phải làm căn cước công dân sau này nữa. Vì vậy, việc có 'mẹ' đứng tên trên giấy khai sanh là hoàn toàn bình thường" - người đại diện Tịnh Thất cho biết.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai , mới đây, đại diện Tịnh Thất đã cho biết những đứa trẻ sống tại đây đều là trẻ mồ côi , được các "sư cô" nhận làm "mẹ" trên giấy tờ để thuận tiện cho việc đi học sau này.

Theo đó, người nhận nuôi là công dân Việt Nam nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận con nuôi thường trú.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 11/11, Luật sư Trần Minh Hải (Giám đốc điều hành Công ty Luật BASICO) để tìm hiểu về vấn đề này. Ông Hải cho biết, trẻ mồ côi hoặc trẻ em bị bỏ rơi khi mà ai đó muốn nhận làm con nuôi thì thủ tục thực hiện theo Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

UBND cấp xã sẽ kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của người giám hộ, hoặc chính trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên. Sau đó, UBND cấp xã tổ chức đăng ký nuôi con nuôi, trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức giao nhận con nuôi và ghi vào sổ hộ tịch.

Kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con theo pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về việc trên giấy khai sinh có ghi rõ mục "con ruột, con nuôi" hay không? Ông Hải cho biết, theo quy định pháp luật và mẫu Giấy khai sinh hiện hành, thì trên Giấy khai sinh của trẻ, phần thông tin của cha mẹ sẽ không ghi rõ là cha, mẹ đẻ hay cha, mẹ nuôi, cũng như không ghi rõ là con đẻ hay con nuôi.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh sẽ quản lý nội bộ và ghi rõ “cha, mẹ nuôi” tại mục Ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh nếu cha, mẹ của trẻ là cha nuôi, mẹ nuôi.

Trước trường hợp Tịnh Thất Bồng Lai để những người phụ nữ làm "mẹ trên giấy tờ" cho các cháu bé, ông Hải đã có những chia sẻ thêm vệc thu tục để các trẻ mồ côi đi học như sau:

Trẻ mồ côi dưới 18 tuổi chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nên theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015, các giao dịch, hoạt động nói chung, nhập học nói riêng của trẻ sẽ do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện hoặc phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Theo Điều 136 Bộ luật Dân sự năm 2015, đối với con chưa thành niên thì cha, mẹ là người đại diện theo pháp luật. Đối với người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ, thì người giám hộ sẽ là người đại diện theo pháp luật.

Người giám hộ đương nhiên trong trường hợp này được xác định theo thứ tự quy định tại Điều 52 Bộ luật Dân sự năm 2015 gồm:

"1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.

2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.

3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ."

Trường hợp người chưa thành niên không có người giám hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì UBND cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ.

Nếu không xác định được người đại diện theo pháp luật trong các trường hợp nêu trên, thì người đại diện theo pháp luật của cá nhân là người do Tòa án chỉ định.

Xuất phát từ quy định nêu trên, nên thông thường ngoài các giấy tờ đăng ký nhập học, các trường sẽ yêu cầu cung cấp các tài liệu giấy tờ chứng minh thông tin về nhân thân của trẻ như Giấy khai sinh, giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện theo pháp luật.