'Họp fan' mùa 1 thành công rực rỡ, bà Phương Hằng 'ấn định' ngày giờ cho số tiếp theo, điều 'lạ' bên dưới phần bình luận gây chú ý

Xã hội 11/11/2021 17:32

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ thông báo về lần "họp fan" tiếp theo khiến nhiều người chú ý.

Thời gian gần đây, bài Nguyễn Phương Hằng trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng khi liên tục lên livestream chia sẻ về những vấn đề "nóng" của xã hội. Từ chuyện từ thiện của giới nghệ sĩ đến gần đây nhất là vụ ồn ào về Tịnh Thất Bồng Lai, nữ đại gia đã khiến dư luận bất ngờ về những tiết lộ của mình. Cũng từ đây, bà Hằng đã sở hữu cho mình một lượng người theo dõi vô cùng hùng hậu.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ CEO đã có thông báo mới sẽ tổ chức một buổi "họp fan" tại Đại Nam. Cụ thể, bà Hằng nhắn nhủ rằng: "Quý vụ thân mến. Chủ Nhật lúc 14h00 tại Đại Nam, Phương Hằng tôi sẽ giao lưu cùng quý vị thân mến. Trân trọng kính mời tất cả quý vị nào yêu mến Phương Hằng tôi nhé!".

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Bài viết của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Thông báo ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, nữ đại gia đã chọn "chế độ phù hợp nhất" nên một số bình luận đã bị lọc ra. Tuy nhiên, với lượt 'like và share" như hiện tại có thể thấy nhiều netizen đều đón nhận thông báo này một cách tích cực.

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Bình luận của cộng đồng mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, khi KDL Đại Nam được mở cửa trở lạu sau dịch Covid-19, bà Hằng cũng đã có một buổi giao lưu tương tự để chia sẻ, tâm sự về nhiều điều trong cuộc sống. Cảnh tượng hôm ấy chẳng khác gì một buổi "fan meeting" của các sao hạn A. 

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Bà chụp hình và ký tặng cho fan - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, trong lúc đang nói trò chuyện thì bất ngờ 1 bạn fan hét lớn:"Cô ơi cho con sờ thử kim cương". Ngay lập tức, nữ CEO xin phép khán giả dừng lại rồi đưa bàn tay có viên kim cương trị giá tiền tỷ về phía tiếng gọi kia. Khoảng khắc thú vị này đã được nhiều fan chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội.

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Bà Phương Hằng đưa tay mang kim cương cho fan sờ - Ảnh: Internet

Cũng trong hôm nay, bà Hằng đã tiếp tục ra thông báo "xếp lịch hẹn" cho 6 nhân vật từng được mình nói đến trong livestream, trong số đó có nữ ca sĩ Vy Oanh - người đã nhiều lần trực tiếp đáp trả và nộp đơn kiện cáo bà với cơ quan điều tra. Hiện, sự việc đang khiến dư luận quan tâm.

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Ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, bạn bè có rất nhiều ước mơ, hoài bão thì Hằng đã là mẹ của 4 đứa trẻ.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng bà Phương Hằng họp fan KDL Đại Nam

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