Tịnh Thất Bồng Lai tung 'bằng chứng' chứng minh những 'chú tiểu' là 'trẻ mồ côi' nhưng 'bảo mật' điều này khiến nhiều người khó hiểu

Xã hội 11/11/2021 09:01

Mới đây, đại diện Tịnh Thất Bồng Lai đã lên tiếng khẳng định những đứa trẻ sống tại đây là "trẻ mồ côi" và đưa ra hình ảnh chứng minh. Tuy nhiên, chi tiết mà người này từ chối tiết lộ khiến CĐM chú ý.

Những ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) thời gian gần đây khiến dư luận dậy sóng. Đặc biệt, đa số những cháu bé sống ở đây đã được xác định là không mồ côi mà đang sống cùng mẹ. Cụ thể, theo Tuổi Trẻ, cơ quan chức năng xác nhận 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 đều đang sinh sống với 3 người mẹ ruột ngay tại nhà bà Cao Thị Cúc (chủ hộ). Ngoài ra, có 1 bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi và 1 bé vừa được cậu ruột đến đón về sống tại Huế.

tinh that bong lai 1
Những đứa trẻ sống tại Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trưa ngày 10/11, ông Hoàn Nguyên cho biết tất cả các "sư cô" đều là "mẹ" trên giấy tờ của các bé bởi đứa chúng cần có giấy đi học và làm căn cước công dân sau này. Cho nên, theo Hoàn Nguyên, việc những đứa trẻ tại đây có "mẹ" đứng tên trên giấy khai sinh là hoàn toàn bình thường. 

"Vừa qua, khi những lùm xùm xảy ra, các "sư cô" cũng không bị ảnh hưởng tâm lý nhiều. Bởi, khi họ xác định đã "đi tu" thì không quan trọng điều tiếng xã hội nữa, chỉ mong các đứa trẻ sống tốt, được nuôi dạy đàng hoàng là được rồi" - Hoàn Nguyên chia sẻ thêm.

Như để chứng minh cho thông tin trên, Hoàn Nguyên tiếp tục cung cấp "bằng chứng" là hình ảnh người của Tịnh Thất đi nhận nuôi 1 đứa trẻ. Hoàn Nguyên cho biết sự việc trên là trong một lần ông cùng "các sư thầy" nhận nuôi giúp đứa trẻ của một gia đình đông con. Vì không thể nuôi nổi hết các con, người mẹ này đành gửi cho Tịnh thất Bồng Lai.

tinh that bong lai 2
Hoàn Nguyên chia sẻ hình ảnh chứng minh những đứa trẻ là được nhận nuôi - Ảnh: 60 giây 

Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin, địa điểm, năm nhận nuôi của những đứa trẻ này, ông đã từ chối vì lý do "bảo mật danh tính". 

Trước đó, trả lời Đài PT-TH Long An, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận địa phương đã làm giấy khai sinh đối với 3 em bé tại Tịnh thất Bồng Lai, gồm: Lê Thanh Mẫu Nghi (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên), Lê Thanh Pháp Vương (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên), Lê Thanh Minh Triết (mẹ là Lê Thanh Huyền Trang).

Các em đều có mẹ mà không rõ cha là ai. Còn lại, trong Tịnh thất Bồng Lai có một số trẻ em nữa, nhưng đăng ký khai sinh ở địa phương khác.

Gia đình 4 người đều nhiễm Covid-19, 'cha đẻ' ATM Oxy vẫn miệt mài điều phối bình oxy miễn phí cho F0

Gia đình 4 người đều nhiễm Covid-19, 'cha đẻ' ATM Oxy vẫn miệt mài điều phối bình oxy miễn phí cho F0

Mới đây, doanh nhân Hoàng Tuấn Anh - "cha đẻ" ATM Oxy đã có những chia sẻ bất ngờ về câu chuyện gia đình "chiến đấu" với Covid-19 khiến nhiều người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ trẻ mồ côi Thầy ông nội Tịnh Thất Bồng Lai

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 11 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 41 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số