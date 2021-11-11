Tịnh Thất Bồng Lai tung 'bằng chứng' chứng minh những 'chú tiểu' là 'trẻ mồ côi' nhưng 'bảo mật' điều này khiến nhiều người khó hiểu

Mới đây, đại diện Tịnh Thất Bồng Lai đã lên tiếng khẳng định những đứa trẻ sống tại đây là "trẻ mồ côi" và đưa ra hình ảnh chứng minh. Tuy nhiên, chi tiết mà người này từ chối tiết lộ khiến CĐM chú ý.

Những ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ) thời gian gần đây khiến dư luận dậy sóng. Đặc biệt, đa số những cháu bé sống ở đây đã được xác định là không mồ côi mà đang sống cùng mẹ. Cụ thể, theo Tuổi Trẻ, cơ quan chức năng xác nhận 7 trẻ em sinh từ khoảng năm 2014 đến năm 2017 đều đang sinh sống với 3 người mẹ ruột ngay tại nhà bà Cao Thị Cúc (chủ hộ). Ngoài ra, có 1 bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi và 1 bé vừa được cậu ruột đến đón về sống tại Huế. Những đứa trẻ sống tại Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh: Internet Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trưa ngày 10/11, ông Hoàn Nguyên cho biết tất cả các "sư cô" đều là "mẹ" trên giấy tờ của các bé bởi đứa chúng cần có giấy đi học và làm căn cước công dân sau này. Cho nên, theo Hoàn Nguyên, việc những đứa trẻ tại đây có "mẹ" đứng tên trên giấy khai sinh là hoàn toàn bình thường.

"Vừa qua, khi những lùm xùm xảy ra, các "sư cô" cũng không bị ảnh hưởng tâm lý nhiều. Bởi, khi họ xác định đã "đi tu" thì không quan trọng điều tiếng xã hội nữa, chỉ mong các đứa trẻ sống tốt, được nuôi dạy đàng hoàng là được rồi" - Hoàn Nguyên chia sẻ thêm. Như để chứng minh cho thông tin trên, Hoàn Nguyên tiếp tục cung cấp "bằng chứng" là hình ảnh người của Tịnh Thất đi nhận nuôi 1 đứa trẻ. Hoàn Nguyên cho biết sự việc trên là trong một lần ông cùng "các sư thầy" nhận nuôi giúp đứa trẻ của một gia đình đông con. Vì không thể nuôi nổi hết các con, người mẹ này đành gửi cho Tịnh thất Bồng Lai.

Hoàn Nguyên chia sẻ hình ảnh chứng minh những đứa trẻ là được nhận nuôi - Ảnh: 60 giây Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin, địa điểm, năm nhận nuôi của những đứa trẻ này, ông đã từ chối vì lý do "bảo mật danh tính". Trước đó, trả lời Đài PT-TH Long An, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận địa phương đã làm giấy khai sinh đối với 3 em bé tại Tịnh thất Bồng Lai, gồm: Lê Thanh Mẫu Nghi (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên), Lê Thanh Pháp Vương (mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên), Lê Thanh Minh Triết (mẹ là Lê Thanh Huyền Trang). Các em đều có mẹ mà không rõ cha là ai. Còn lại, trong Tịnh thất Bồng Lai có một số trẻ em nữa, nhưng đăng ký khai sinh ở địa phương khác.

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