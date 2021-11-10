Lộ clip ông Lê Tùng Vân và cả Tịnh Thất Bồng Lai trốn lên rừng vì sợ bị bắt, thực hư là gì?

Xã hội 10/11/2021 15:20

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ông Lê Tùng Vân và những người ở Tịnh Thất Bồng Lai phải trốn lên rừng. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã chỉ ra thực hư sự việc.

Liên quan đến những ồn ào thời gian gần đây của Tịnh Thất Bồng Lai, mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau một đoạn clip ghi lại hình ảnh của những người sống tại nơi đây. Người đăng tải đoạn clip kèm dòng trạng thái: "Tin nóng:Thầy ông nội trốn vào trong rừng vì sợ công an bắt".

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Ông Lê Tùng Vân trong clip -  Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, trong đoạn clip là cảnh ông Lê Tùng Vân kêu khóc thảm thiết, liên tục nhắc đến tên một cô gái tên Diễm My. Theo ông, cô gái này đã bị người ta bắt cóc, không rõ sống chết ra sao. Một trong những "đệ tử' của ông cũng "phụ họa" khi cho rằng cô gái này đang gặp nguy hiểm và momg chính quyền có thể tìm Diễm My về để Tịnh Thất có được cuộc sống yên ổn.

 “Thầy nhớ Diễm My quá. Trời lạnh nó cần mền, cần áo lạnh, cần đủ thứ. Ở đây thầy lo cho nó, mấy cô lo cho nó như cục cưng trong nhà. Bây giờ nó đi rồi không biết sao nữa" - ông Lê Tùng Vân nói trong clip.

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'Đệ tử' của 'thầy ông nội' cũng xuất hiện kể lại tình hình - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đoạn clip được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Theo tìm hiểu, đoan clip này đã có từ lâu khi ồn ào của Diễm My nổ ra. Khi ấy, những người trong Tịnh Thất cho biết đã trốn lên rừng vì sợ bị "ảnh hưởng đến tính mạng" sau khi Diễm My bị "bắt".

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng thực chất đây chỉ là clip dàn dựng, những người này chỉ ở trong khuôn viên Tịnh Thất chứ không có chuyện trốn lên rừng như đã nói. Giờ đây, có người lại lợi dụng clip cũ trên để tung tin thất thiệt, câu kéo sự chú ý của dư luận. Bên cạnh đó, cũng không ít người để lại bình luận mỉa mai cho những sự việc, lời nói mà ông Lê Tùng Vân đã làm.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, những lùm xùm về Tịnh Thất Bồng Lai bất ngờ nóng trở lại khi anh Lê Thanh Tùng Minh xuất hiện trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và tự nhận mình là con ruột ông Lê Tùng Vân đồng thời tố cáo những sai phạm của Tịnh Thất.

Sự việc được đẩy lên cao khi bà Phương Hằng đích thân đến Tịnh thất để "thăm" thầy ông nội và làm rõ vấn đề. Thế nhưng, đến nơi thì bà đành quay về vì Tịnh Thất không mở cửa tiếp đón.

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