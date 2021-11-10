Gia đình 4 người đều nhiễm Covid-19, 'cha đẻ' ATM Oxy vẫn miệt mài điều phối bình oxy miễn phí cho F0

Xã hội 10/11/2021 20:30

Mới đây, doanh nhân Hoàng Tuấn Anh - "cha đẻ" ATM Oxy đã có những chia sẻ bất ngờ về câu chuyện gia đình "chiến đấu" với Covid-19 khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp Thị, mới đây, doanh nhân Hoàng Tuấn Anh - "cha đẻ" ATM Oxy - đã có những chia sẻ về việc 4 người trong gia đình nhiễm Covid-19, bệnh sốt xuất huyết nhưng vẫn tham gia cung cấp oxy cho các tỉnh miền Tây và TP.HCM khiến nhiều người xúc động. Được biết, hiện tại, để chăm sóc 2 đứa con nhỏ đang là F0, 2 vợ chồng Tuấn Anh phải chia ca trực.

Cụ thể, anh Tuấn Anh cho biết, đầu tháng 11, 2 đứa con anh nhận kết quả dương tính với Covid-19 sau khi tiếp xúc với giáo viên dạy kèm. Vài ngày sau, đến lượt anh và vợ cũng cho kết quả tương tự. Vì bố anh đã lớn tuổi nên anh quyết định sẽ vào bệnh viện điều trị còn vợ và con thì chuyển đi nơi khác cách ly.

hoang tuan anh 1
Anh Hoàng Tuấn Anh - Ảnh: Internet

Về phần mình, ban đầu, anh Tuấn Anh liên tục sốt cao trên 40 độ C. Qua uống thuốc điều trị, anh lấy lại sức khoẻ. Thế nhưng vài ngày sau thì bệnh tiếp tục chuyển biến nặng hơn và buộc phải thở oxy. Đến 9/11, anh nhận kết quả khả quan, vợ ở nhà không thể chu toàn cho 2 con nên anh quyết định xin trở về nhà để tiếp tục điều trị.

Hiện tại, cả gia đình anh Tuấn Anh vẫn uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Đồng thời, con lớn của anh mắc thêm bệnh sốt xuất huyết nên mỗi ngày đều phải đi lấy máu và truyền thuốc tại bệnh viện.

Tuy nhiên, dù bệnh tình chuyển nặng nhưng trong suốt thời gian điều trị tại bệnh biện, anh Tuấn Anh vẫn luôn điều phối oxy miễn phí cho các tỉnh miền Tây và TP.HCM qua điện thoại. Tham gia vận chuyển oxy cho F0 suốt dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại TP.HCM, anh đã chuẩn bị tâm thế mình có thể trở thành F0 bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, thời điểm cả gia đình mắc bệnh cũng khiến Tuấn Anh rất hoang mang và lo sợ.

hoang tuan anh 2
'Cha đẻ' ATM Oxy đã tham gia vận chuyển oxy cứu trợ F0 suốt thời gian dịch bùng phát mạnh mẽ tại TP.HCM - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Chia sẻ câu chuyện của mình, anh Tuấn Anh chỉ mong mọi người dù đã tiêm 2 mũi thí vẫn nên bảo vệ sức khỏe cho bản thân bởi lẽ vẫn có khả năng dương tính. Đồng thời anh mong cả nhà sớm khoẻ lại để có thể quay trở lại công việc, giúp đỡ F0

Theo VnExpress, Hoàng Tuấn Anh là doanh nhân đầu tiên làm "ATM gạo" và tham gia lập các trạm đổi bình oxy miễn phí cho bệnh nhân F0 đang cách ly tại nhà. Cụ thể, trạm đổi bình oxy hay còn gọi là ATM-Oxy hoạt động từ ngày 2/8 tại TP.HCM, là dự án kết hợp của Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc công ty PHGSmarthome với Thành Đoàn và Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam.

Dự án "ATM Oxy" lập các trạm đổi bình oxy miễn phí tại nhà cho các bệnh nhân, đã triển khai được 6 trạm ở quận 7, 8, 10, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh, từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày.

Bệnh nhân cần đổi bình oxy có thể liên hệ đường dây nóng (+84) 796 55 5564. Các tình nguyện viên quận Đoàn sẽ chở oxy bằng xe máy đến tận nhà. Với người chưa có bình và hoàn cảnh khó khăn, ATM-Oxy sẽ cho mượn miễn phí.

Lộ clip ông Lê Tùng Vân và cả Tịnh Thất Bồng Lai trốn lên rừng vì sợ bị bắt, thực hư là gì?

Lộ clip ông Lê Tùng Vân và cả Tịnh Thất Bồng Lai trốn lên rừng vì sợ bị bắt, thực hư là gì?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ông Lê Tùng Vân và những người ở Tịnh Thất Bồng Lai phải trốn lên rừng. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã chỉ ra thực hư sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   ch đẻ câu ATM oxy Covid-19 ca F0

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 5 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 35 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số