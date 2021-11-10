Gia đình 4 người đều nhiễm Covid-19, 'cha đẻ' ATM Oxy vẫn miệt mài điều phối bình oxy miễn phí cho F0

Mới đây, doanh nhân Hoàng Tuấn Anh - "cha đẻ" ATM Oxy đã có những chia sẻ bất ngờ về câu chuyện gia đình "chiến đấu" với Covid-19 khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp Thị, mới đây, doanh nhân Hoàng Tuấn Anh - "cha đẻ" ATM Oxy - đã có những chia sẻ về việc 4 người trong gia đình nhiễm Covid-19, bệnh sốt xuất huyết nhưng vẫn tham gia cung cấp oxy cho các tỉnh miền Tây và TP.HCM khiến nhiều người xúc động. Được biết, hiện tại, để chăm sóc 2 đứa con nhỏ đang là F0, 2 vợ chồng Tuấn Anh phải chia ca trực. Cụ thể, anh Tuấn Anh cho biết, đầu tháng 11, 2 đứa con anh nhận kết quả dương tính với Covid-19 sau khi tiếp xúc với giáo viên dạy kèm. Vài ngày sau, đến lượt anh và vợ cũng cho kết quả tương tự. Vì bố anh đã lớn tuổi nên anh quyết định sẽ vào bệnh viện điều trị còn vợ và con thì chuyển đi nơi khác cách ly.

Anh Hoàng Tuấn Anh - Ảnh: Internet Về phần mình, ban đầu, anh Tuấn Anh liên tục sốt cao trên 40 độ C. Qua uống thuốc điều trị, anh lấy lại sức khoẻ. Thế nhưng vài ngày sau thì bệnh tiếp tục chuyển biến nặng hơn và buộc phải thở oxy. Đến 9/11, anh nhận kết quả khả quan, vợ ở nhà không thể chu toàn cho 2 con nên anh quyết định xin trở về nhà để tiếp tục điều trị. Hiện tại, cả gia đình anh Tuấn Anh vẫn uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Đồng thời, con lớn của anh mắc thêm bệnh sốt xuất huyết nên mỗi ngày đều phải đi lấy máu và truyền thuốc tại bệnh viện.

Tuy nhiên, dù bệnh tình chuyển nặng nhưng trong suốt thời gian điều trị tại bệnh biện, anh Tuấn Anh vẫn luôn điều phối oxy miễn phí cho các tỉnh miền Tây và TP.HCM qua điện thoại. Tham gia vận chuyển oxy cho F0 suốt dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại TP.HCM, anh đã chuẩn bị tâm thế mình có thể trở thành F0 bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, thời điểm cả gia đình mắc bệnh cũng khiến Tuấn Anh rất hoang mang và lo sợ. 'Cha đẻ' ATM Oxy đã tham gia vận chuyển oxy cứu trợ F0 suốt thời gian dịch bùng phát mạnh mẽ tại TP.HCM - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Chia sẻ câu chuyện của mình, anh Tuấn Anh chỉ mong mọi người dù đã tiêm 2 mũi thí vẫn nên bảo vệ sức khỏe cho bản thân bởi lẽ vẫn có khả năng dương tính. Đồng thời anh mong cả nhà sớm khoẻ lại để có thể quay trở lại công việc, giúp đỡ F0 Theo VnExpress, Hoàng Tuấn Anh là doanh nhân đầu tiên làm "ATM gạo" và tham gia lập các trạm đổi bình oxy miễn phí cho bệnh nhân F0 đang cách ly tại nhà. Cụ thể, trạm đổi bình oxy hay còn gọi là ATM-Oxy hoạt động từ ngày 2/8 tại TP.HCM, là dự án kết hợp của Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc công ty PHGSmarthome với Thành Đoàn và Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam. Dự án "ATM Oxy" lập các trạm đổi bình oxy miễn phí tại nhà cho các bệnh nhân, đã triển khai được 6 trạm ở quận 7, 8, 10, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh, từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Bệnh nhân cần đổi bình oxy có thể liên hệ đường dây nóng (+84) 796 55 5564. Các tình nguyện viên quận Đoàn sẽ chở oxy bằng xe máy đến tận nhà. Với người chưa có bình và hoàn cảnh khó khăn, ATM-Oxy sẽ cho mượn miễn phí.

Lộ clip ông Lê Tùng Vân và cả Tịnh Thất Bồng Lai trốn lên rừng vì sợ bị bắt, thực hư là gì? Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ông Lê Tùng Vân và những người ở Tịnh Thất Bồng Lai phải trốn lên rừng. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã chỉ ra thực hư sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-dinh-4-nguoi-deu-nhiem-covid-19-cha-de-atm-oxy-van-miet-mai-dieu-phoi-binh-oxy-mien-phi-cho-f0-435585.html