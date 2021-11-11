Xôn xao clip một thanh niên mang xăng đến 'phóng hỏa' cửa hàng điện máy giữa ban ngày

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên châm lửa đốt cửa hàng điện máy khiến cư dân mạng xôn xao.

Mới đây, vào trưa ngày 11/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cửa hàng điện máy (khi ấy đang đóng cửa) bốc cháy khiến nhiều người xôn xao. Theo như trong clip, một thanh niên đã mang xăng đến đổ trước cửa hàng trên rồi châm lửa đốt.

Hiện trường sự việc - Ảnh: Cắt từ clip

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và lan rộng sang hai bên. Còn về phần đối tượng gây ra vụ việc, ngay khi hoàn thành kế hoạch, hắn đã vội bỏ chạy khỏi hiện trường. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, những người xung đã vô cùng bàng hoàng. Một số người hốt hoảng hét lớn: "Trời ơi nó đốt xăng luôn kìa, cháy rồi", "bắt nó lại đi",..

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Tuy chưa biết thực hư thế nào hay tại sao người thanh niên lại làm như vậy nhưng đối tượng này đã nhận về rất nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, sự việc xảy ra ở tỉnh Trà Vinh. Một lúc sau, lực lượng chức năng và người dân đã có mặt và dùng các biện pháp nhanh chóng dập tắt đám lửa. Ngọn lửa cháy xém đen cửa cuốn nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến bên trong cửa hàng.

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