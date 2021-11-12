Nhóm người bán giấy xét nghiệm Covid-19 tại sân Mỹ Đình khai gì?

Nhóm người này không được cơ quan chức năng cấp phép và có dấu hiệu không test nhanh SARS-CoV-2 mà chỉ điền thông tin để bán lấy tiền với giá 200.000 đồng/tờ xét nghiệm.

Như tin đã đưa, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngay trong tối ngày 12/11, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội ) cho biết, đơn vị phát hiện, bắt giữ một nhóm người tự tổ chức test nhanh Covid-19 cho khán giả vào sân vận động Mỹ Đình để xem trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Khán giả vào xem bóng đá, trong lúc làm thủ tục vào sân, lực lượng chức năng không cho vào do thiếu kết quả xét nghiệm Covid-19. Trong lúc quay ra ngoài, người này thấy có khu vực làm xét nghiệm nhanh Covid-19 ngay gần đó.

Mới đây, theo Tiền Phong, trong quá trình làm việc, nhóm người này cho biết là nhân viên của phòng khám có địa chỉ tại tỉnh Bắc Ninh.

"Có người được lấy mẫu, có người bỏ ra 100.000 đồng để mua giấy xét nghiệm và tự điền thông tin nên tôi cũng mua theo để được vào sân nhanh hơn” – vị khán giả cho biết.

Kết quả xét nghiệm nhanh được đóng dấu sẵn - Ảnh: Tiền Phong

Còn nhân viên trong nhóm lấy mẫu xét nghiệm nói rằng, gần trưa 11/11, nhóm được điều động từ phòng khám tới sân Mỹ Đình để hỗ trợ làm xét nghiệm nhanh cho khách. Nhân viên phòng khám cho biết: “Ai có nhu cầu, chúng tôi lấy mẫu làm xét nghiệm, sau khi có kết quả âm tính sẽ đóng dấu và trả cho họ”.

Bà T. - nhân viên thu tiền cho biết, trong nhóm có 2-3 nhân viên thu tiền của khách làm xét nghiệm.

“Giám đốc phòng khám giao nhiệm vụ cho chúng tôi đến khu vực sân Mỹ Đình để hỗ trợ người có nhu cầu làm xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi vào xem bóng đá và thu 100.000 đồng/ mẫu” – bà T. nói.

Tuy nhiên, theo Thanh Niên, bước đầu, Công an Q.Nam Từ Liêm xác định nhóm đối tượng này lợi dụng việc các cơ quan chức năng siết chặt kiểm soát dịch bệnh đối với khán giả, đã đến khu vực gần cổng Sân vận động Mỹ Đình, dựng lều bạt, mặc trang phục phòng dịch và mang theo nhiều dụng cụ y tế, tổ chức lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho người dân, thu phí dịch vụ trong khi không được cơ quan chức năng cấp phép.

Đặc biệt, nhóm này còn bán giấy xét nghiệm khống, có sẵn kết quả âm tính, dấu đỏ, chữ ký của một phòng khám với giá 200.000 đồng/phiếu để người dân tự điền thông tin.

Nhóm người tự ý dựng lều test Covid-19, bán phiếu kết quả test nhanh Covid-19 cho khán giả vào sân Mỹ Đình - Ảnh: Thanh Niên

“Người dân cần chủ động bảo vệ mình, có kết quả xét nghiệm Covid-19 khi tham gia các sự kiện, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng. Đối với trận bóng đá tối qua 11.11, các cơ quan truyền thông đã tuyên truyền rất rõ các quy định vào sân nhưng nhiều người không chuẩn bị các giấy tờ dẫn đến việc nhóm người kể trên có cơ hội phạm tội” - đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) khuyến cáo.